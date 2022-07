【海外ドラマ最新情報】『REIGN』あの人が、『グレイズ・アナトミー』で研修医に！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースを厳選し、まとめてご紹介! 本日は最近ドラマ界での活躍が増えているオスカー女優ケイト・ウィンスレット(『タイタニック』)の新作情報、大ヒットシリーズをきっかけに人気俳優となった二人が共演する新シリーズ、そして『グレイズ・アナトミー』の新たなキャラクターのニュースが入ってきた。

Kate Winslet to Lead HBO Limited Series ‘The Palace,’ Stephen Frears to Direct https://t.co/LlgJB8NC32

米HBO『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』でゴールデン・グローブ賞女優賞などに輝き、高い評価を得ていたケイト・ウィンスレットが、再び同局が手掛けるリミテッドシリーズ『The Palace(原題)』で主人公を演じることがわかった。

『メディア王 〜華麗なる一族〜』で製作総指揮を務めたウィル・トレイシーがショーランナー、脚本とエグゼクティブ・プロデューサーを兼任。『クィーン』の監督スティーヴン・フリアーズがメガホンを執る。

ケイトは、本作のほかにもドラマシリーズ『Trust(原題)』と20世紀を代表する女流写真家のリー・ミラーの伝記映画『Lee(原題)』をHBOで製作・出演することがわかっており、2011年のドラマ『ミルドレッド・ピアース 幸せの代償』を含め、HBO製作の作品に携わるのは4度目となる。

HBO is developing ‘My Dentist’s Murder Trial,’ a limited series, starring and executive produced by David Harbour and Pedro Pascal https://t.co/MBIertpKWO