浜松市中心部からのどかな景色が広がる天竜地区までを走る遠州鉄道。通称「赤電」。助信（すけのぶ）駅から徒歩3分ほどの場所にある「フルーツパーラーTASTAS（タスタス）」は、フルーツを愛するご主人が作る、フォトジェニックなパフェがいただけるお店です。

オーナーの柘植（つげ）さんは、かつてお菓子全般を作るパティシエをされていました。名古屋の専門学校で学んだ後、横浜のレストランに就職。ケーキやデザートを作っていました。

ある日、勤め先のレストランがフルーツパーラーをオープンすることに。その店のメニュー開発者として抜擢されたことがきっかけで、フルーツのトリコになったのだそう。

パフェのメニューを考える仕事をしているうちに、いつしか「出身地である浜松で自分のお店を構えたい」という想いが膨らんだと言います。そして2019年、専門学校で出会った彼女との結婚が決まると同時に地元に戻り、その夢を叶えました。

グリーンのタイルが映える店内は、決して敷居は高くなく、カジュアルな雰囲気。「以前は若い女性のお客さんが多かったけれど、最近は年配のご夫婦も来てくれるんですよ」と奥さま。

メニューはほとんどがパフェで、常時6種類ほどそろっています。



店内に置かれたパフェ用のフルーツは、どれもピカピカ。これらはすべて、ご主人が浜松中央卸売市場に買い付けに行き、仕入れたもの。桃は山梨県笛吹市、イチゴは静岡県静岡市の章姫（あきひめ）など、一つひとつ丁寧に選ばれています。

中には、産地だけでなく、農家を指定して買い付けているものも。フルーツは同じ品種でも、農家によって香りやおいしさがまったく違うのだそう。

買い付けたフルーツは、香り、色づき、柔らかさなどを毎日チェック。熟れ具合を見極め、最高の状態で提供するのがTASTASの真髄です。

おいしいフルーツをどう見極めているのか、オーナーに尋ねると、「フルーツそれぞれに、色や形、叩いた時の音などポイントがある」とのこと。

「市場のおじさんに教えてもらったり、実際に食べたりして経験値を積み上げてきましたが、パッと見でおいしそうと思ったら、本当においしいことが多いんですよ」と教えてくれました。

パフェを作るときにオーナーが大切にしているのが、切りたてのフルーツを使うこと。TASTASでは、必ずオーダーが入ってからカットしています。だから運ばれてきた時に、とてもいい香りがするんです。切りたては、風味や舌触り、見た目も全然違うのだそう。

フルーツを切る技術も目を見張るものがありました。手つきが滑らかで、キウイなどの皮も、魔法のようにスルスルと剥いていきます。切っているところを見にくる子どもも多いのだそう。

フルーツを上手に切るコツをお聞きすると、「フルーツが生き物だとしたら、痛くないように切ってあげること」とのこと！ なんともフルーツへの愛が感じられるコメントです。

TASTASは、パフェに使うアイスも自家製。パフェになった時にくどくならない、フルーツを引き立てる絶妙な甘さです。イチゴだったらつぶつぶ感を残すなど、素材の持ち味も大切に。手作りだからこそ出せる味わいです。



待ってました♪ これぞ王道のパフェ

「TASTASフルーツパフェ」1920円

こちらが定番人気の「TASTASフルーツパフェ」。キリッと端正なルックスが美しく、ご主人の気迫を感じます。

華やかに盛り付けられた色とりどりのフルーツは、袋井産のクラウンメロン、宮崎産の太陽のマンゴー、山梨産のシャインマスカットなど最高級のブランドフルーツをはじめ、8種類ほど。グラスの中にもたっぷりのカットフルーツと、イチゴ・パイン・ミルクという3種類の手作りアイスが入っています。

甘味と酸味のバランスが良く、飽きずにペロリと完食してしまいました。

「ももちゃんパフェ」時価（期間限定）

まるっとしたフォルムが可愛らしい、桃のパフェが「ももちゃんパフェ」。皮を剥くのが難しく潰れやすい桃ですが、ご主人の手にかかれば、切り口がこんなにもシャープで美しい！

ジューシーな桃の下には、非加熱の桃をたっぷり使った滑らかな桃アイスと、ソフトクリーム、そして完熟桃で作った口溶け滑らかな桃シャーベットが。まさに桃づくしのひと品です。

今後は、桃のパフェだけでも「桃のチーズパフェ」「桃とローズとベルベイヌのパフェ」など3種類ほど展開していく予定なのだそう。

店内にはデトックスウォーターのボトルが並んでいて、無料で自由に飲むことができます。フレーバーは毎日のように変わると言い、取材日のセレクトは、レモン、スイカ、パイナップルの3種類でした。

土・日曜のTASTASは混雑していることが多いので、一度お店に来て発券機で受付を。待ち時間で、周辺の観光スポットや買い物に出かけるのがベターです。

お店からは浜松城まで車で8分、コストコホールセール浜松倉庫店まで車で10分。電車派であれば、助信駅から電車に揺られ、途中下車して散策するのもおすすめです。

TASTASでは常に旬のフルーツを使っているので、メニューはどんどん変わります。最新情報はInstagramでチェックしてくださいね。



■フルーツパーラーTASTAS（ふるーつぱーらーたすたす）

住所：静岡県浜松市中区曳馬2-1-1

TEL：053-465-1808

営業時間：11〜18時LO

定休日：水曜



Text：小長井真由子（FIKA）

Photo：森島吉直（くふうしずおか）



