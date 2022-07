タイのサスペンスドラマ『THE PLAYER』と、『2gether』原作者による最新作『VICE VERSA』の2作品が、7月31日(日)以降に動画配信プラットフォームのTELASAにて見放題最速配信される。

先に配信が開始となるのは、タイ本国でも現在放送中の『VICE VERSA』。7月31日(日)0時から、毎週日曜0時に1話ずつ配信される。「テス」という男の体で目覚めたタレーと、「タン」の体にいるプーン。2人にとってお互いは元の世界へ戻る鍵かもしれないというなかで、新たな出会いや経験を通して友情、そして愛を育んでいく。

主人公のプーンとタレーを演じるのは、ともに同作が初主演となる若手俳優のジミーとシー。そして『Bad Buddy Series』でカップル役として共演し、演技力に定評のあるオームとナノンが、主人公たちが目覚めた体の主であるテスとタンを演じる。

『THE PLAYER』 (c)GMMTV

次に8月15日(木)と9月1日(木)の0時に、各8話ずつ配信されるのは『THE PLAYER』。ミリアムという女性の失踪から物語はスタート。実はその背景には億万長者の一人息子ティムと義理の妹キヴィの間で交わされた交換条件があった。ミリアムの行方、彼女を襲った人物、そしてティムとギウィの契約の行方など見どころが満載だ。

ティムを演じるのは『3 Will Be Free』や『Drag, I Love You』などで主演を務めてきたジョス。また『Love Beyond Frontier』や『Who Are You』などに出演のナムターンがギウィを演じる。あらゆる役柄をこなす彼らを中心に豪華俳優陣が勢揃いし、その演技力に誰もが怪しく見えてくる作品となっている。