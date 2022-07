『THIS IS US／ディス・イズ・アス』シーズン6、日本での配信日が決定！

米NBCのヒューマンドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』。アメリカではすでに最終章となるシーズン6の放送が終了しているが、「いつから?」と多くの人が待ち望んでいた日本での配信日がついに明らかになった。

【関連記事】シーズン6で幕を閉じた『THIS IS US』、最終話を約4年前に撮っていた理由とは?

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン5の最終話では、ケイトに驚きの未来が待ち受けていることが判明していたが、そのストーリー展開には演じるクリッシー・メッツ自身が経験した恋愛を反映させていたそうだ。

さて、そんなケイトに加え、ピアソン家それぞれの運命が気になるシーズン6の日本初配信は8月3日(水)に! 現在もシーズン1〜5を配信しているDisney+ (ディズニープラス)での上陸となる。最終章となる本シーズンは全18話構成。

最終回の放送日が決定した際には、NBC主催の「Scripted Press Day」というプレスイベントが開かれ一大ニュースに。クリエイターのダン・フォーゲルマン、ジャック役のマイロ・ヴィンティミリア、レベッカ役のマンディ・ムーア、ランダル役のスターリング・K・ブラウン、ケヴィン役のジャスティン・ハートリー、ベス役のスーザン・ケレチ・ワトソン、ミゲル役のジョン・ウエルタスらが参加し、その日程を発表していた。

マイロは記者団に対し、「もうすぐです。もうすぐ本当に、(最終話を)お届けすることになります」と伝えた。役者陣も製作陣も、当初の予定通りシーズン6でシリーズを終えられることを喜んでいるという。

Is it cold in here or have we just been watching too much of the #WinterOlympics on @NBC.pic.twitter.com/LmrY6zw1WF

- This Is Us (@NBCThisisUs) February 8, 2022