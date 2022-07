7月23日、24日の週末全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、山崎賢人(※崎はたつさきが正式表記)主演の『キングダム2 遥かなる大地へ』が先週に続いて首位を獲得した。土日2日間の成績は観客動員27万3,000人、興行収入4億1,500万円、累計では動員155万人、興収22億7,700万円を記録。新作では、夏の2大ヒーロー2本立て上映『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア』『暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー』が4位に、『STAND BY ME ドラえもん』などの山崎貴監督が人気童話シリーズを実写化した『ゴーストブック おばけずかん』が5位にランクインした。

2位と3位も前週と変わらず『ミニオンズ フィーバー』と『トップガン マーヴェリック』。公開2週目の『ミニオンズ〜』の累計成績は、動員118万人、興収14億7,700万円。公開9週目となる『トップガン〜』の累計成績は、動員616万人、興収96億9,400万円を記録し、100億円に迫る。

4位の『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア』『暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー』は、令和仮面ライダーシリーズの3作目として、昨年9月からテレビ放送されている「仮面ライダーリバイス」と、スーパー戦隊シリーズ46作目として「桃太郎」をモチーフにした戦隊が活躍する「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の劇場版。キャストは、『仮面ライダー〜』は前田拳太郎のほかゲストに八嶋智人、藤森慎吾、立石晴香、豆原一成(JO1)、ケイン・コスギら。『暴太郎戦隊〜』は樋口幸平のほかゲストに島崎和歌子、姜暢雄、岸田里佳ら。

5位の『ゴーストブック おばけずかん』は、「おばけずかん」シリーズを原作に、どんな願いも叶う“おばけずかん”を手に入れた少年たちの試練、出会い、別れを描く冒険ファンタジー。出演に『万引き家族』の城桧吏をはじめ柴崎楓雅、サニーマックレンドン、吉村文香が子供たちを演じるほか、新垣結衣が臨時教員・瑤子先生に、神木隆之介が物語の鍵を握る謎の古本屋店主にふんする。

今週は現代によみがえった恐竜たちを描く人気シリーズ完結編『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』、一条岬の小説を道枝駿佑と福本莉子の主演で映画化する『今夜、世界からこの恋が消えても』、『哭声/コクソン』などのナ・ホンジン監督が原案とプロデュースを手掛けたホラー『女神の継承』、ドラマ「梨泰院クラス」や『ベイビー・ブローカー』などのイ・ジュヨンが主演を務めた恋愛ドラマ『なまず』などが公開される。(編集部・石井百合子)

【2022年7月23日〜7月24日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位



1(1)『キングダム2 遥かなる大地へ』:2週目

2(2)『ミニオンズ フィーバー』:2週目

3(3)『トップガン マーヴェリック』:9週目

4(初)『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア/暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー』:1週目

5(初)『ゴーストブック おばけずかん』:1週目

6(7)『モエカレはオレンジ色』:3週目

7(4)『ソー:ラブ&サンダー』:3週目

8(6)『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』:7週目

9(5)『バズ・ライトイヤー』:4週目

10(8)『映画 ゆるキャン△』:4週目