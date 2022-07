中国山東省シ博市の青銀高速道路で今月19日、トラックが横転する事故が発生した。当時の様子は監視カメラが捉えており、トラック2台が一瞬にして炎に包まれ、オレンジ色の炎が天高く上がる衝撃的な映像が拡散している。『USA TODAY』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

事故が発生したのは19日午後7時過ぎで、動画では4車線の一番右側を走っていた赤いトラックがコントロールを失い横転するのが見て取れる。赤いトラックの後方からはすぐに炎が上がっており、行く手を遮られたもう1台のトラックも巻き込まれて炎上した。

トラックはプラスチックを溶かして粒状に加工したプラスチックペレットとブリーチ(塩素系漂白剤)を積んでいたことが分かっており、当局は車線変更をした際に、トラックのタイヤがパンクして横転したとみて調べを進めている。

なお当局は「怪我人はいなかった」と発表しているが、この動画には「よくこれで怪我人がいなかった。運転手は火傷を負ったのでは?」「ペレットとブリーチを混ぜるなってことだよね」「これは怖い」といったコメントが寄せられている。また『New York Post』は動画を分析し、画像左端にトラックから避難した運転手が映し出されていることを指摘したが、これはトラックから脱輪したタイヤの可能性もあるようだ。

ちなみに米ミネソタ州でも今年4月、コントロールを失った乗用車が大型トラックに衝突、トラックは大炎上したものの運転手は無事だった。

