人気グループ・嵐の二宮和也が、8月1日発売のムック『CHEER Vol. 24』の表紙・巻頭特集に登場する。ブルーバックに涼しげなセットアップ、白のスニーカーと夏らしい爽やかな装いで、主演する映画『TANG タング』(8月11日公開)に登場するロボット“タング”とのツーショットも収録している。

ダメ男とポンコツロボットが大冒険を経て人生の宝物を見つける今作に絡め、二宮の人生を輝かせた出会いについてインタビュー。「出会いの多い人生。すごく恵まれている。ふつうの人が一生で出会う人数って3万人くらいって言われているけど、嵐のコンサートでは一気に5万5000人くらいの方に会っているんです。そんな人生を歩んでいることって、やっぱりすごいですよね」と噛みしめる。

また、今作で初共演となるSixTONESの京本大我については「ナルシスティックなお芝居をやらせたら間違いない!お父さん(京本政樹)の血が流れているから(笑)」と評するほか作品や後輩への思いなどたっぷりと語っている。

「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれにタテ3点×横3点=計9点のグラビアが掲載される。表面=京本、松村北斗(SixTONES)、岩本照(Snow Man)、裏面=佐久間大介(Snow Man)、大西流星、長尾謙杜(ともになにわ男子)、「BOOK IN BOOK」では関西ジャニーズJr.のAmBitious初の単独公演『AmBitious 初単独LIVE 梅雨魂 2022 Nice to meet you 〜』 のライブレポートを送る。