テスラやSpaceXの創設者として知られるイーロン・マスク氏が、Googleの共同創設者であるセルゲイ・ブリン氏の妻であるニコール・シャハン氏と肉体関係を持ったため、ブリン氏との友情に亀裂が入ったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。

マスク氏とブリン氏は古くからの友人で、ブリン氏は2008年の不況時にマスク氏の所有する電気自動車メーカーであるテスラに50万ドル(約6800万円)の資金を提供。その後、マスク氏は2015年にテスラの電気自動車であるモデルXがリリースされた際、ブリン氏に最初に提供することで恩返ししています。

マスク氏はTwitter上でAIに関するジョークで意気投合したことをきっかけに、ミュージシャンの「グライムス」ことクレア・ブーシェ氏と親密になり、2018年5月に開催されたファッションイベントの中で同氏との交際を公表しました。しかし、マスク氏とブーシェ氏は2021年に破局。

ブーシェ氏と破局したのち、マイアミで開催された有名なアートバザールイベントの中で、マスク氏はブリン氏の妻であるシャナハン氏と関係を持ったと報じられています。情報筋によると、この時点でブリン氏とシャナハン氏の結婚生活は実質破綻していたそうですが、当時はまだ同じ家で暮らしていたそうです。ただし、当時のブリン氏とシャナハン氏の関係は、新型コロナウイルスのパンデミックと3歳の娘の親権で緊張感のあるものだったそうです。

情報筋によると、マスク氏は2022年初頭に参加したパーティーの中で、片膝をつきながらブリン氏に許しを請ったとのこと。しかし、謝罪もむなしくブリン氏はマスク氏の所有する会社への個人投資を売却するよう投資アドバイザーに命じたと、情報筋は語っています。

マスク氏は自身の所有するニューラリンクで最高経営責任者を務めるシボン・ジリス氏との間に代理母出産で双子の子どもを授かったことも明らかになっており、この双子はブーシェ氏がマスク氏との間に授かった子どもを出産するわずか数週間前に生まれたことも判明しています。この双子により、マスク氏の既知の子どもの数は9人になりました。

また、2022年5月には「マスク氏が客室乗務員に対して股間を露出し、セックスに誘った」という事実を隠ぺいするために、口止め料として25万ドル(約3400万円)を支払ったことが明らかになっています。

by Ministério Das Comunicações

一方のブリン氏は従業員との性的関与から「Googleプレイボーイ」と呼ばれており、Googleの人事マネージャーであるヘザー・ケアンズ氏はブリン氏について「セクハラの申し立てが行われるのを待っている」と語っています。2014年の報道では、ブリン氏はGoogle Glassのマーケティングマネージャーであるアマンダ・ローゼンバーグ氏と関係を持っていたことが明らかになっています。

ブリン氏はひとり目の婚約者であるウォジスキ氏と2015年に離婚したのち、2018年に2人目の妻であるシャナハン氏と結婚。しかし、前述の通りブリン氏とシャナハン氏の婚姻関係はすでに破綻しており、ブリン氏は離婚訴訟を起こしています。なお、報道によるとシャナハン氏は離婚の一環としてブリン氏の保有する1000億ドル(約13兆7000億円)相当の財産のうち、10億ドル(1370億円)以上を分与するよう求めているとのことです。