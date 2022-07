一世を風靡したガールズグループ「少女時代」が来る8月8日、7thフルアルバム『FOREVER 1』を発売して本格的なデビュー15周年活動に乗り出す。

7月25日、少女時代は各種SNS公式アカウントを通じて新アルバム『FOREVER 1』を予告するロゴイメージをサプライズ公開し、注目を集めた。

特に今回のアルバムは少女時代のデビュー15周年を記念する“完全体”アルバムで、6thフルアルバム『Holiday Night』以来、5年ぶりに発表するフルアルバムだ。新アルバムには多彩な魅力の計10曲が収録されており、グローバル音楽ファンの熱い関心を得る見通しだ。

(画像提供=SMエンターテインメント)『FOREVER 1』ロゴイメージ

また少女時代は、デビュー曲『Into The New World』から『Gee』『Genie』『Oh!』『The Boys』『I GOT A BOY』『Mr.Mr.』『PARTY』『Lion Heart』『All Night』『Holiday』と、曲を発表するたびにメガヒットを記録し、“少女時代シンドローム”でK-POP界を盛り上げただけに、今回のアルバムでプレゼントする新しい音楽とステージがさらに期待を集める。

7月25日から予約販売を開始する少女時代の7thフルアルバム『FOREVER 1』は、8月8日に発売される。