米マーベル・スタジオは現地時間23日、マーベルを代表する人気ヒーローチームを描く新作映画『ファンタスティック・フォー(原題) / Fantastic Four』を2024年11月8日に公開すると発表した。(以下、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』のネタバレが含まれます)

ファンタスティック・フォーは、アメコミ界の巨匠スタン・リーとジャック・カービーが1961年に創造した、マーベルコミックス最初のスーパーヒーローチーム。ミスター・ファンタスティック、インビジブル・ウーマン、ザ・シング、ヒューマン・トーチという4人の超能力者の活躍が描かれ、2005年に20世紀フォックス(現:20世紀スタジオ)が『ファンタスティック・フォー[超能力ユニット]』として映画化。2007年に続編、2015年にリブート版が製作された。

2019年に米ディズニーがフォックスを買収したことで、ファンタスティック・フォーもマーベル・スタジオが展開するマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)への合流が可能に。2020年には、MCUにおける新作の製作が正式発表。『スパイダーマン』シリーズのジョン・ワッツ監督がメガホンを取る予定だったが、2022年4月に降板しており、後任はまだ発表されていない。

今年公開された『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』では、『クワイエット・プレイス』シリーズの監督としても知られるジョン・クラシンスキーがリード・リチャーズ/ミスター・ファンタスティック役として出演しているが、彼は劇中でスカーレット・ウィッチ(エリザベス・オルセン)との戦いに敗れている。

マーベル・スタジオは米サンディエゴで開催中の「コミコン・インターナショナル2022」で3年ぶりにパネルを開催。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーVol.3(原題) / Guardians of the Galaxy Vol.3』(2023年5月5日全米公開)、『ブレイド(原題) / Blade』(2023年11月3日全米公開)、『キャプテン・アメリカ:ニュー・ワールド・オーダー(原題) / Captain America: New World Order』(2024年5月3日全米公開)などのラインナップを発表している。(編集部・入倉功一)