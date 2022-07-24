½©ÍÕ¸¶Ï©¾å¤Ç¡Ä¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤¬¡ÖË½ÎÏÃÄ´´Éô¤ò»É»¦¡×¥ä¥Ð¤¤ÇØ·Ê
¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡×
Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¥¥º¸ý¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤ËÄÌ¹Ô¿Í¤ØÁÊ¤¨¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ýÁÈ·ÏË½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÇÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Ë½»¤à»³Ãæ·ò»Ê¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤À¡£º¸ÏÆÊ¢¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£··î21Æü¤Î¸á¸å£¶»þÈ¾²á¤®¡£¾ì½ê¤Ï¡¢£Ê£Ò½©ÍÕ¸¶±Ø¤«¤é200£í¤Û¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊ¢¤Ë¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤Î»ý¤Á¼ê¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤«¡£¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¿¼¤¯»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡Ø²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥°¤ËµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï©¾å¤Ë·ì¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤Û¤É½Ð·ì¤¬¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥·¥Î¥®¡×¤Î¸º¤Ã¤¿Ë½ÎÏÃÄ°÷
»ö·ïÄ¾¸å¡¢¶á¤¯¤Î·Ù»ëÄ£ËüÀ¤¶¶½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦º´¡¹ÌÚÊ¸½ÓÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤À¡£Æ±½ð¤ÏÍâÆü¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Çº´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£
¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤Ï½©ÍÕ¸¶¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò¤Þ¤¸¤¨£³¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤¬ÂàÀÊ¤·Å¹¤ò½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É»¦¡£·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡Ø¤È¤Ã¤µ¤Ë»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ù¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ù¤È¤Ï°ì¼ï¤Î¾ì½êÂå¤Ç¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ø¤ÎÍÑ¿´ËÀÂå¶â¡£º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤¬Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÈÈ¹Ô¡£¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖË½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¡ÊË½ÂÐË¡¡Ë¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥·¥Î¥®¡Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡Ë¡Ù¤¬¸º¤ê¡¢À¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëË½ÎÏÃÄ°÷¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º¤µç¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¡Ø¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ù¤òµá¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤ËË½ÎÏÃÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¡Ø¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ù¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË½ÂÐË¡°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èï³²¼Ô¤«¤é½±¤ï¤ì¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¤â¶ì¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ù¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ê¥¤¥Õ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£