£Â£Ô£Óº¾µ½µ¿ÏÇ¤Î¥¬¡¼¥·¡¼»á¡¡Åê»ñº¾µ½µ¿ÏÇ¤Î£Ô£Ë£ÏÌÚËÜÉð¹¨¤òÍÊ¸î¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥ä¥Ä¡×
¡¡Ë½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç»²±¡µÄ°÷¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»á¤¬£²£³Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÅê»ñº¾µ½µ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡ÖÌÚËÜ¤Ê¡¢¥ª¥ìÆ±µéÀ¸¤ä¤«¤é¤µ¡×¤ÈÆ±¤¸£±£¹£·£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îà¥¿¥áá¤Ë¿´ÇÛ´é¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤´Ö¤ÏÁû¤¤¤À¤é¥¢¥«¥ó¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡×¤ÈÀèÁö¤ê¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤ä¤«¤é¡£Èà¤¬È¯¿®¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Õºá¤¹¤ë¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Ã¤«¤é¤Ç¤¨¤¨¤È»×¤¦¤Î¡¢ÀÕ¤á¤ë¤Î¡£º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡¢¥ª¥ì¤Ï¡£¡ÊÊóÆ»¤Î¡Ë¤¦¤Î¤ß¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚËÜ¤¯¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥ä¥Ä¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£µ²¯±ß°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÅê»ñº¾µ½µ¿ÏÇ¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°¤Î¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤¬·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£ÌÚËÜ¤â¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¡¢Âà½ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉ¬¤º¶áÆüÃæ¤Ë·Ð°Þ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼»á¤â£Â£Ô£Óº¾µ½µ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥É¥Ð¥¤¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£