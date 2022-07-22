Åì½Ð¾»Âç¼ç±é±Ç²è¡¢·à¾ì¸ø³«·èÄê¡¡À¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Þ¤à¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡Ù
¡¡Åì½Ð¾»Âç¤Î¼ç±éºÇ¿·ºî¡¢¶¦±é¤Ë»°±ºÆ©»Ò¡¢¾®ÎÓ·°¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë±Ç²è¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¹Åç¤â½±¤ï¤ì¤¿Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²¤«¤éº£Ç¯¤Ç4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢É÷²½¤Ø¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤âËÜºî¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡ÙÆÃÊó
¡¡Åì½Ð¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤ëµù»Õ¡¦·ûÆó¡£¿ôÇ¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¹ë±«¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤ËÅç¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¸µ¶µ»Õ¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¤âÎø¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î±Ê±ó¤ËÀ²¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¿´¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¡ÖÂ¿ÅçÈþ¡Ê¤¿¤È¤¦¤Ó¡Ë¡×¤¬Ï¢¤Ê¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÇØ·Ê¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëµÜÀîÇî»ê¡Ê¤ß¤ä¤¬¤ï¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é±ÇÁüÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤êCM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Á°ºî¤ÎÃæÊÔ±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¥ë¥ó¤È¥ë¥ó¥ë¥ó¡Ù¡Ê18Ç¯¡¢²¬»³Å·²»¼ç±é¡Ë¤¬¹Åç¹ñºÝ±Ç²èº×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èº×¤ËÂ¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ·à¾ì¸ø³«¤â²Ì¤¿¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁüºî²È¤ÎÄ¹ÊÔ1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Î»°±º¤¬¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¼þ°Ï¤È´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºÅç¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¸µ¶µ»Õ¤Î½÷¡¦ô¥»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÑÛ»Ò¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ë¾®ÎÓ·°¡£Éã¿Æ¤â¸µ¶µ»Õ¤Ç°úÂà¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÅç¤ËÌá¤êÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅçÌ±¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤ÎÌÀ¤ë¤¤½÷¾Ìò¤ÇÀõÅÄÈþÂå»Ò¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢¹Åç¸©¸â»Ô³÷´¢¤ä¹¾ÅÄÅç»Ô¤Ê¤É¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀä·Ê¡ÖÂ¿ÅçÈþ¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¡ÖÂ¿ÅçÈþ¡×¤È¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Ê¤ÉÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò·ÁÍÆ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢»³Äº¤«¤éË¾¤àÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¿ï°ì¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¡ÖÂ¿ÅçÈþ¡×¤ÎÀä·Ê¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÆÃÊó¤Ë¤Ï¡¢Åì½Ð±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ç¿Þ¤Ê¤ó¤è¡×¤È¡¢Êª´³¤·¤Ë²«¿§¤¤É÷Á¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹ë±«¤ÎÃæ¤Çµã¤¶«¤ÖÍÍ»Ò¤â±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÈáÄË¤Ê²áµî¤ò»ý¤Äµù»Õ¤ÎÃË¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤Ã¤¿¸µ¶µ»Õ¤Î½÷¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÊª´³¤·Âæ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢²«¿§¤¤É÷Á¥¤À¤±¤¬¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉ÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡Ù¤Î¡ÖÉ÷¡×¤ÎÊ¸»ú¤âµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÞ¤ê¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¿´¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶õ¤ÏÁþ¤é¤·¤¤¤Û¤ÉÀÄ¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ËÜºî¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¡ÖÈ¬ÃúºÂ¡×¤Ê¤É¤Çº£Åß¡¢Àè¹Ô¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2023Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Àµ·îÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó·à¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£µÜÀîÇî»ê´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡À¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ï¹Åç¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¿È¶á¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ºÇ°¤ÎºÒ³²¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¹Åç¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹ë±«ºÒ³²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±Ç²è¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ä¤ÏµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¡ÖºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë½»¤Þ¤º¡¢°ú¤Ã±Û¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤¤¤¤¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÀµ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤¿¤À±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²êÀ¸¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åì½Ð¾»Âç¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÅÔ²ñ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Õ¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î´é¤òÄ¯¤á¡¢ÁÛ¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Àé¡¹¤ËºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡£¤½¤¦ÁÛÁü¤·¤¿»þ¡¢¿´¤¬ÂùÎ®¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³´¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤Î²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àµùÂ¼¤Ë½»¤ß¡¢µû¤Î³Ý¤«¤é¤Ê¤¤ÌÖ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤Ê¤¬¤é¡¢±ó¤¯¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤¿°à¤ó¤ÀÉ÷Á¥¤òÄ¯¤á¤ëÃË¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬²¿¸ÎÉ÷Á¥¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤«¡£»ä¤È¤ÏÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ËÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿»þ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÎÊ£»¨¤µ¤È»Ä¹ó¤µ¤È¡¢¿Í¤ÈÀ¸¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤À¥¸ÍÆâ¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢±Ç²è´Û¤ÇÂ¿ÅçÈþ¤È¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Í¤ê¤ÎÐÖ¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¢£»°±ºÆ©»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¹Åç¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°¦¤æ¤¨¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì½Ö¤¬¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤µ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÀÆü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¿Í¤È¿Í¤Î¸ò¤ï¤ê¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿´¤ËÆÏ¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾®ÎÓ·°¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºòÇ¯½©¤Îº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¸â¤Î¤ªÅ¹¤â¼«½ÍÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÎÔ¤·¤¤¤±¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¼ò¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉô²°°û¤ß¤È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¸â¤Î³¹¤Î°õ¾Ý¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åç¤«¤é¸«¤ë³¤¤Î·Ê¿§¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡³÷´¢Åç¤ä¹¾ÅÄÅç¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢µù¶¨¤Î³¤¤â¡¢µÖ¤Î¾å¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ±Û¤·¤Ë¤ß¤¨¤ë³¤¤â¤ß¤Ê²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤ËÉé¤Ã¤¿½ý¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡£¾¯¡¼¤·¤º¤ÄÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢£ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥³¥í¥Ê¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎåºÎï¤Ê¶õµ¤¤È·Ê¿§¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Î¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´ÆÆÄ¤È¤Î»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤È¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¯¤Æ¥Ä¥é¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¤É÷Á¥¡¢Èô¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥é¤¤²áµî¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£µï¤ë»ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£