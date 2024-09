大人から子どもまで超熱狂できる「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」が今年も開催されます! 音楽に合わせてポケモンたちと一緒に踊れるパーティや、限定の衣装に身を包んだキャラクターたちとふれ合えるグリーティングなど、ハロウィーンのデイタイムを全身で楽しめるプログラムが登場します♪



「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」フルラインナップ紹介

【パワーUP!】アガる音楽に合わせてポケモンたちとド派手にパーティ!「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」

世界中で愛されるポケモンたちによるハロウィーン・パーティが今年も開催。DJピカチュウ&ゲンガー、ゴーストタイプのポケモンたちがフロアをド派手に盛り上げます。2024年10月14日(月)からは照明演出が加わった“サンセットショー”も! 会場一帯でアガる音楽にクラップ&ジャンプで参加して、全身シビれまくりのパーティタイムを楽しんで♪

<開催場所>グラマシーパーク

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

※サンセットショーは、2024年10月14日(月)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



【パワーUP!】ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング

DJピカチュウやDJゲンガー、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマたちと楽しくふれ合えるグリーティング。今年はバケッチャとヒトモシも登場! 出現スポットが増えて遭遇チャンスもアップしています。超ハッピーな思い出をポケモンたちと作ってみては?

<開催場所>アニメ・セレブレーション前/デランシーストリート

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



【新コスチューム】ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック

かわいいユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちと、楽しくダンス! ハロウィーン限定の新コスチュームでそれぞれのエリアに登場します。音楽にワクワク、キッズの笑顔はじける、ハッピーなお出迎えに大興奮!



<開催場所>ユニバーサル・ワンダーランド

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



ミニオン・モンスターズ・グリーティング

今しか会えない、ハロウィーン“本気のハチャメチャ仮装”のミニオンたちがお出迎え! この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎしましょう!

<開催場所>ハリウッド・エリア/ミニオン・パーク前

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング

とってもキュートなマイメロディとクールなクロミ、甘辛なかわいさが魅力の二人がUSJのハロウィーン限定コスチュームで登場します。この時季ここでしか会えない魅力たっぷりの二人にぜひ会いに行ってみて!

<開催場所>ハリウッド・エリア

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



パーク中で“トリック・オア・トリート”

パーク中のあちこちにいるクルーを見つけたら、みんなで一緒に「トリック・オア・トリート!」と言ってみましょう。合言葉を唱えると、かわいいキャンディがもらえます!

<開催場所>パーク・ワイド

※スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く

※小学生以下が対象

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>10〜17時



【新登場】大人だって“トリック・オア・トリート!”

大人も「トリック・オア・トリート!」と唱えて夜限定のレアなキャンディをGET! 殻を破ってハロウィーンを満喫しちゃいましょう。

<開催場所>ユニバーサル・ワンダー・ランド

<開催期間>2024年9月5日(木)〜11月4日(月)

<開催時間>18時〜



想像を絶する恐怖で大人気の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。社会現象にもなった歌い手「Ado」の楽曲「唱」に合わせて踊る「ゾンビ・デ・ダンス」が今年も登場。さらに、Ado隊長率いる「治安部隊“ブルーローズ隊”」がゲストと共にゾンビに立ち向かいます。そのほか、「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるパーティや、TVアニメ「チェンソーマン」と初コラボレーションとなるアトラクションなど新たに登場するプログラムも勢ぞろい!



【スケールUP!】残虐なゾンビたちの襲来にAdo隊長&治安部隊と立ち向かえ!「ストリート・ゾンビ」

夜の訪れとともにストリートに警報が鳴り響き、大量のゾンビたちがなだれ込む……! 次々に襲い来るゾンビ地獄にAdo隊長率いる治安部隊「ブルーローズ隊」と立ち向かいます。パーク中が赤く染まるとさらに恐ろしいことが待っている!? スリル満点、震えるような興奮を体感してみてくださいね。

<開催場所>パークワイド(一部エリア除く)

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>9月6日(金)〜10月13日(日)18時〜パーククローズ

10月14日(月)〜11月4日(月)19時〜パーククローズ



【スケールUP!】ゾンビにまみれて熱狂ダンス!最高にスリリングな宴「ゾンビ・デ・ダンス」

社会現象にもなったAdoの楽曲「唱」とともに繰り広げる、ストリートでの奇怪なダンスが再び登場! ゾンビであふれた絶叫空間が、破壊力抜群のビートに合わせてスリリングな宴に変身します。ゾンビも人も一緒になって踊り狂う、独特の一体感に大興奮間違いなしです。

<開催場所>パークワイド(一部エリア除く)

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>9月6日(金)〜10月13日(日)18時〜パーククローズ

10月14日(月)〜11月4日(月)19時〜パーククローズ



【新登場】不気味で楽しいパーティが出現「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」

クマのゾンビ「ハミクマ」と「ハミクマソウル」と一緒に踊り狂うダークなパーティ。不気味だけど楽しい世界観がAdoの楽曲「唱」にのってヒートアップ! 踊らずにはいられないパーティタイムが開幕します。

<開催場所>グラマシーパーク

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



【新登場】恐怖を乗り越え悪魔と対峙する究極体験「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」

TVアニメ「チェンソーマン」と初コラボレーションとなる4Dアトラクションが登場! パークに現れたデンジ、アキ、パワー、コベニたちとUSJのゾンビ軍団率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”との戦いに遭遇する完全オリジナルストーリー。飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された壮絶なバトルが目の前で繰り広げられます。

<開催場所>シネマ 4D シアター

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>パークオープン〜パーククローズ



【新登場】完全屋外の超臨場体験!360度ライブ・ホラー「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」

バイオハザード™の恐怖に全身を包囲される超臨場ホラー・アトラクションが誕生。シリーズ歴代ヒーローと共闘し最凶クリーチャーを倒す歴史的決着の瞬間を目撃! 迫真のアクションと特殊効果によって現れたゲームさながらの世界に驚きの連続です。

<開催場所>ルイズ N.Y. ピザパーラー裏

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>18時〜パーククローズ

※事前に整理券が必要な場合あり



チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス 〜チャッキーの血塗られた祭典〜

チャッキーが主催する狂ったカーニバルに足を踏み入れると、そこは驚きの地獄絵図。3Dメガネを着けて、視界が歪み、色彩が狂い、平衡感覚が失われる恐ろしい空間を進んで行きます。 R15指定の残虐な世界観に、叫ばずにはいられません!

<開催場所>ステージ 18

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>10時〜パーククローズ



「Ado」×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

お気に入りの音楽とシンクロする爽快感が大人気のスリル満点のライドアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」&「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」とAdoのコラボが再び! 今年は楽曲「唱」に「ブルーローズ隊」のAdo隊長の掛け声が加わり、隊長のゾクゾクするような叫び声と一緒に大空を駆け抜けるスリル体験を楽しめます。



【新登場】「ハミクマ」or「ハミクマソウル」を独り占め「死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト」

ダークな世界観がクセになる「ハミクマ」と、真っ白な黄泉の国で待つ「ハミクマソウル」のどちらかをチョイスしてひとり占め&間近でふれ合えるグリーティング。ハロウィーンの思い出の1枚を撮影できますよ。

<開催場所>フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>日によって異なる



【新登場】ハロウィーンの魔法界に闇の魔法使いが降臨「デス・イーター™ 〜ホグズミードの危機™〜 」

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア、ホグズミード村™へと向かう小道が巨大蜘蛛アクロマンチュラの脅威にさらされ「禁じられた森」の様相に……! 不安な気配が漂う魔法界にヴォルデモートに忠誠を誓う「デス・イーター™」が降臨します。マグルを探して村を徘徊する邪悪な魔法使いと村人たちによる壮絶バトルに震撼!

<開催場所>ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

<開催期間>2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

<開催時間>18時〜パーククローズ



ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ特別鑑賞エリア入場券

「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」を特別鑑賞エリアで満喫でき、ポケモンやダンサーの一番近くで楽しむことができるチケットが販売されています。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。



各種エクスプレス・パス

人気アトラクションの待ち時間をギュッと短縮! 「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」をはじめ、「バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ」が含まれたエクスプレス・パスなどが販売されています。詳しくは公式WEBサイトをチェック!



「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」の開催期間は2024年9月5日(木)〜11月4日(月)、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の開催期間は2023年9月6日(金)〜11月4日(月)です。

超刺激的な秋を体験しに、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?



HARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4062103

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

©CAPCOM

©藤本タツキ/集英社・MAPPA

©2024 Universal Music LLC

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

