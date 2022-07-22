アルゼンチン・イベラ国立公園で、子どもをくわえて歩くジャガー「アラミ」の姿を捉えた自動撮影カメラ「カメラトラップ」の画像。リワイルディング・アルヘンティーナ基金提供（2022年6月16日提供、撮影日不明）。(c)AFP PHOTO / Rewilding Argentina Foundation

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【AFP＝時事】南米アルゼンチンの動物保護団体は21日、保護施設で生まれ、昨年イベラ国立公園（Ibera National Park）に放たれたジャガーが、子どもを2頭出産したと発表した。同公園で野生のジャガーが生まれたのは70年ぶりだという。

　動物保護団体「リワイルディング・アルヘンティーナ（Rewilding Argentina）」が運営する「ジャガー再導入センター（CRY）」のマガリ・ロンゴ氏は、隠しカメラの映像で、母親が子どもの世話をしているのが確認されたと述べた。

　同団体は、「野生に返ったジャガーが新しい世代を生んだというのは、ジャガーの絶滅阻止を目指すプロジェクトにとって素晴らしいニュースだ」とコメントした。

　母親のアラミは、2018年にCRYで生まれ、昨年9月に公園に放たれた。父親はブラジルで保護されたジャトバジン。2019年にCRYに寄贈され、昨年12月に公園に放たれた。

　CRYによると、アルゼンチンには現在200〜300頭のジャガーが生息すると推定されてる。

【翻訳編集】AFPBB News

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