野生のジャガーに赤ちゃん誕生、70年ぶり アルゼンチン国立公園
【AFP＝時事】南米アルゼンチンの動物保護団体は21日、保護施設で生まれ、昨年イベラ国立公園（Ibera National Park）に放たれたジャガーが、子どもを2頭出産したと発表した。同公園で野生のジャガーが生まれたのは70年ぶりだという。
動物保護団体「リワイルディング・アルヘンティーナ（Rewilding Argentina）」が運営する「ジャガー再導入センター（CRY）」のマガリ・ロンゴ氏は、隠しカメラの映像で、母親が子どもの世話をしているのが確認されたと述べた。
同団体は、「野生に返ったジャガーが新しい世代を生んだというのは、ジャガーの絶滅阻止を目指すプロジェクトにとって素晴らしいニュースだ」とコメントした。
母親のアラミは、2018年にCRYで生まれ、昨年9月に公園に放たれた。父親はブラジルで保護されたジャトバジン。2019年にCRYに寄贈され、昨年12月に公園に放たれた。
CRYによると、アルゼンチンには現在200〜300頭のジャガーが生息すると推定されてる。
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