人気ゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を、クリス・パイン主演で実写映画化した『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(2023年公開)の予告映像が解禁となった。米国で現地時間21日より開幕した、世界最大級のポップカルチャーの祭典「サンディエゴ・コミコン・インターナショナル2022」のステージで世界初披露されたものだ。

【動画】サンディエゴ・コミコンで大熱狂を呼んだ予告編

1974年に米玩具メーカーのハズブロから発売された「ダンジョンズ&ドラゴンズ」は、ファンタジー世界を舞台に、戦士とクリーチャーたちが伝説の宝を探すという設定のボードゲームで、ロールプレイングゲームの元祖として知られている。

主人公となるのは伝説の勇者(戦士)、それをサポートするさまざまなスペシャリストたちで最強のパーティを組むのが鉄板だが、解禁された本作の予告編に映し出された主人公エドガン(クリス・パイン)は、“戦士”ではなく、”バード=吟遊詩人”で盗賊稼業に勤しむアウトローという設定。さらに、およそヒーローには見えない、”じゃないほう”の仲間たちが集まり、フォーゴトン・レルムと呼ばれる中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、宝を探して、次から次に現れる敵に立ち向かっていく。

世の中を動かし得るほどのお宝、ドラゴンをはじめとした個性際立つクリーチャーたち、戦いを華やかに盛り上げる魔法や巧みなアクションシーン、邪悪を極めるヴィラン…と、空想を具現化したようなアクションファンタジーを愉しむにあたって欠かせない要素が、この映画にすべて詰め込まれていることを高らかに宣言するような予告映像。映画でしか描けない壮大な世界観と、期待に違わぬビジュアルの仕上がりはもちろんのこと、ユーモラスなせりふの掛け合いや展開の応酬に笑いが絶えず、MAX6500人の観客で埋め尽くされた会場も大熱狂だったそう。

ステージには、主人公エドガンを演じるクリス・パイン(『スター・トレック』シリーズ、『ワンダーウーマン』シリーズ)が金髪姿でハイテンションに登場し、「この映画の原作であるダンジョンズ&ドラゴンズを40代になって初めてやったんだけど、すぐにドはまりしたよ。これをやるといじめっ子だろうが人気者だろうがそんな垣根を忘れてみんなワイワイ楽しめる、そういう力があるコンテンツなんだ」と、自信たっぷりに語って、会場をさらに盛り上げた。

パートナー役となる”バーバリアン=原始的戦士”のホーガを演じるミシェル・ロドリゲス(『ワイルド・スピード』シリーズ)も「この映画のためにハードに筋トレして4.5kg増量したわ。ボディメイクは本当に楽しかった」と、この映画にかけた意気込みの大きさを語っていた。

エドガン、ホーガとユニークなパーティを組む仲間には、ハーフエルフの”ソーサー=魔術師”サイモン役に、『名探偵ピカチュウ』や『ジュラシック・ワールド』シリーズのジャスティス・スミス。モンスターと混血のティーフリング”ドルイド=僧”ドレク役に、『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』のソフィア・リリス。エドガンの娘・キーラ役に『マリー・ミー』のクロエ・コールマン。

そしてキーラを誘拐するエドガンのかつての友人・詐欺師のフォージ役に、『ブリジット・ジョーンズの日記』や『ラブ・アクチュアリー』などで”ロマコメの帝王”と呼ばれ、近年は『ジェントルメン』などスリラーバトルものでも唯一無二の存在感を見せる名優ヒュー・グラントが参戦。

監督・脚本は、近年脚本パートナーとしてタッグを組み『モンスター上司』などのヒット作を飛ばしているジョン・フランシス・デイリーと、ジョナサン・ゴールドスタイン(『スパイダーマン:ホームカミング』原案・脚本)、気鋭のフィルムメイカーコンビが手がける。

(C)2022 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, DUNGEONS & DRAGONS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C) 2022 HASBRO.