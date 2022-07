ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、2022年のハロウィーンイベント「NO LIMIT! ハロウィーン」を、2022年9月8日(木)から11月6日(日)までの期間限定で開催する。

USJのハロウィーンイベント「NO LIMIT! ハロウィーン」

2022年のハロウィーンは、史上最大級のスケールで開催される「ストリート・ゾンビ」、3年ぶりに勢揃いする4つのホラー・アトラクション、ハロウィーン仕様のグリーティングなど、多彩なイベントがラインナップ。昼も夜も刺激的な、まさにノーリミットな恐怖体験が楽しめる。

「ストリート・ゾンビ」

夕刻になるとパークを占拠するゾンビ群がゲストを襲うホラーエンターテインメント「ストリート・ゾンビ」は、さらなるスケールアップを果たして開催。不気味なアイコン“ハミクマ”が率いる、パーク史上最も多い種類のゾンビ群に加えて、狂気の世界に没入できる新プロジェクションマッピングも登場するなど、逃げ場のない恐怖がパークを支配する。

開催場所:パークワイド(一部エリア除く)

開催時間:18:00〜パーククローズ

「ユニバーサル・モンスターズ 〜レジェンド・オブ・フィアー〜」

データイムから開催するホラー・アトラクションは、3年ぶりにフルラインナップがカムバック。たとえば、アメリカの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で満足度No.1を記録した「ユニバーサル・モンスターズ 〜レジェンド・オブ・フィアー〜」は、狼男やフランケンシュタイン、ドラキュラといった名作の世界からの生還を目指すホラーメイズ。参加者は、暗闇に沈む墓地の中、眼前に現れる伝説のモンスターから逃げ惑うこととなる。

開催場所:ステージ 22

開催時間:データイムから開催(日によって異なる)

※体験には事前に整理券が必要

「バイオハザード・ザ・エクストリーム+」

パレスシアターには、カプコンの人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの世界観を体感できる「バイオハザード・ザ・エクストリーム+」が進化して登場。目の前に現れるタイラントやリッカーに対峙する緊張感と、仲間とともにクリーチャーに立ち向かう爽快感を同時に味わえる、サバイバルホラーメイズだ。

前回開催時も好評だった「レオンルート」と「クレアルート」の2つのルート展開はそのままに、生還のカギを握るミッションや、脱出に成功した場合のランク表示を追加するなど、「バイオハザード」らしいゲーム性を高めての再演となる。

開催場所:パレスシアター

開催時間:データイムから開催(日によって異なる)

※体験には事前に整理券が必要

©CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

「ゾンビ・デ・ダンス」

ゾンビ達と一緒に踊る人気イベント「ゾンビ・デ・ダンス」は、2022年が最後の開催となることが決定。“ハミクマ”率いる不気味なサーカス団のジャグリング・ショー、ゾンビによる奇怪な軟体ダンス、ゴシック・ヴァンパイアによるステージなど、全6つのステージショーと新たな恐怖でフィナーレを飾る。

開催場所:パークワイド(一部エリア除く)

開催時間:日によって異なる

「カルト・オブ・チャッキー 〜チャッキーの狂気病棟〜」

ステージ 18には、病院を舞台にしたホラーメイズ「カルト・オブ・チャッキー 〜チャッキーの狂気病棟〜」が再び登場。患者たちを襲い、切り刻み、そして解体する、残忍かつ凶暴なチャッキーにどこまでも追われ続ける恐怖と緊迫感は健在だ。

開催場所:ステージ 18

開催時間:データイムから開催(日によって異なる)

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を楽しむための各種パス

また、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を存分に楽しむための各種エクスプレス・パスやチケット、ツアーも続々と登場。人気アトラクションの待ち時間を短縮する時間指定制の「ホラー・ナイト・エクスプレス・パス」、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入場確約が含まれたエクスプレス・パスなどが、7月25日(月)より随時販売される。

開催概要

「NO LIMIT! ハロウィーン」

開催期間:2022年9月8日(木)〜11月6日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

