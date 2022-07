映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)から、劇中楽曲を THE RAMPAGE from EXILE TRIBE をはじめ、MA55IVE THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、DEEP SQUAD が担当することが決定した。あわせて、各楽曲が流れる劇中シーンの場面写真が公開された。

本作は、『HiGH&LOW』シリーズと人気コミック「クローズ」「WORST」がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』(2019)の続編。川村壱馬ふんする花岡楓士雄がトップに立つ鬼邪高の前に、エンジ色の学ランを着た”血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校が立ちはだかる。

「HiGH&LOW」シリーズでは、さまざまなアーティストが、映画のための楽曲を書き下ろしてきた。今回発表されたのは、「Slam That Down」(THE RAMPAGE)、「RIDE OR DIE」(MA55IVE THE RAMPAGE)、「We never die」(BALLISTIK BOYZ)、「WARRIORS」(PSYCHIC FEVER)、「Pouring rain」(DEEPSQUAD)の5曲で、1コーラスが先行解禁となった。

「Slam That Down」は、攻撃的なダンスナンバーで、楓士雄と氷室(藤原樹)の激しい戦闘シーンに勢いと迫力をクロスする劇中歌として制作された。「RIDE OR DIE」は、MA55IVE THE RAMPAGE の新曲で、三校連合のテーマ曲。「We never die」は、最強高校・鈴蘭男子高校の登場シーンで使用される。

また、劇伴初参加となる PSYCHIC FEVER による楽曲「WARRIORS」は、本作のメインのアクションシーンで流れる。DEEP SQUAD メンバー3人(比嘉涼樹、杉山亮司、宇原雄飛)による楽曲「Pouring rain」は、三校連合に襲われ、鬼邪高が窮地に立たされるシーンで使用されるバラード曲だ。(編集部・梅山富美子)