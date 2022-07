今年3月、世界を代表するモデルであるベラ・ハディッドが、14歳のときに鼻の整形手術を受けたと告白し、今では後悔していると明かしたことが話題に。

ヨガ講師でポッドキャストのホストでもあるカーラ・パパスさんも、ベラと同じように、21歳のときに受けた鼻の整形を後悔している一人。副作用に苦しみ、自信を失ったという彼女が伝えたいこととは――。

カーラさんが鼻の整形手術を考えるようになったのは、13歳の頃。学生時代にからかわれたことで、鼻をコンプレックスに感じるようになったそう。

その後も自分の鼻について自意識過剰になり、最終的に21歳の時に長年の悩みと決別すべく整形手術に踏み切ることに。知り合いの紹介ということもあり、あまり調べずにカウンセリングに行き、その場で手術の日を予約したという。

<Insider>のインタビューでは、当時についてこう振り返っている。

298: this is why I regret my nose job https://t.co/aEIyVukNOx