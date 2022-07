『スパイダーマン』シリーズのスピンオフ映画『マダム・ウェブ(原題) / Madame Web』の全米公開日が、2023年7月7日から同年10月6日に延期された。配給の米ソニー・ピクチャーズが発表した。

ソニーのスパイダーマン・ユニバースに属する『マダム・ウェブ(原題)』は、『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』のダコタ・ジョンソンが主演を務めるヒーロー映画。原作コミックでのマダム・ウェブは、クモの巣状の生命維持装置につながれた盲目の老女として描かれることが多く、テレパシーや千里眼といった特殊能力でスパイダーマンを助ける存在として知られる。

10月の初週は、ソニーにとって大ヒットを記録した『ヴェノム』及び『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』を公開した縁起のいい公開日。だが、ディズニー傘下のマーベル・スタジオも2023年10月6日をタイトル未定の新作の公開日として確保しており、し烈な闘いが巻き起こることになりそうだ。

ソニーはまた、別のスパイダーマン・ユニバース映画を2024年6月7日に全米公開することも発表した。スパイダーマン・ユニバース映画では、アーロン・テイラー=ジョンソン主演の『クレイヴン・ザ・ハンター(原題) / Kraven the Hunter』が2023年1月13日、バッド・バニー主演の『エル・ムエルト(原題) / El Muerto』が2024年1月12日に全米公開予定のほか、『ヴェノム』第3弾も進行中。アニメーション映画では、『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(原題) / Spider-Man: Across the Spider-Verse』が2023年6月2日に、その後編『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース(原題) / Spider-Man: Beyond the Spider-Verse』が2024年3月29日に全米公開予定だ。(編集部・市川遥)