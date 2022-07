映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のエクステンデッド版『Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version』(直訳:『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のもっと楽しいバージョン)が、9月9日より日本でも公開されることが決定した。現地時間19日、米ソニー・ピクチャーズが発表した。

今年1月に日本公開された本作は、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』三部作の完結編。世界中にスパイダーマンであることがバレた主人公ピーターと、マルチバースからやってきた歴代ヴィランの死闘が描かれた。

劇場公開時に含まれなかった新規映像が追加されるエクステンデッド版は、8月3日のインドネシアを皮切りに全世界で公開される。アメリカは9月1日、日本は一週間後の9月9日、ラストは10月6日の韓国となっている。日本の上映劇場など、詳細は現時点で発表されていない。

世界各国のエクステンデッド版上映開始日は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

8月3日 インドネシア

9月1日 オーストラリア、バーレーン、カナダ、エジプト、エチオピア、香港、イラク、ヨルダン、クエート、レバノン、メキシコ、ニュージーランド、オマーン、カタール、シリア、UAE、アメリカ

9月2日 インド、台湾、トルコ、イギリス、ベトナム

9月7日 ベルギー、ブラジル、フランス、フィリピン

9月8日 ドイツ、シンガポール、マレーシア

9月9日 日本

9月18日 イタリア

9月23日 スペイン

10月6日 韓国