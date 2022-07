昨年10月9日に行われた「BrightWin 1st FAN MEETING IN JAPAN」の冒頭20分が、テレビ朝日(関東ローカル)の番組「テラサってる?」にて、7月24日深夜に地上波初放送されることが決定した。

8月27、28日に開催されるタイGMMTVの人気俳優11人が出演するファンミーティング「GMMTV FAN Fest 2022 LIVE IN JAPAN」を記念して、タイドラマブームのきっかけとなった代表作のひとつ「2gether」で主演を務めブレイクを果たしたBrightとWinによる日本初のオンラインファンミーティングの冒頭20分が放送となる。

さらに、来日が決定している俳優陣の作品から、Nanon出演の「55:15 Never Too Late」、TayとNew主演の「Dark Blue Kiss 〜僕のキスは君だけに〜」の第1話が放送される。「55:15 Never Too Late」は55歳から15歳へ逆戻りした男女によるやり直しの物語。第1話の前編が7月30日深夜4時〜、後編が7月31日深夜3時20分〜放映される(関東ローカル)。

「Dark Blue Kiss 〜僕のキスは君だけに〜」は、同性同士のカップルが、親へのカミングアウトや周囲との関係、自分たちの生き方について悩みながらも成長していく姿を描く。第1話の前編が8月14日深夜3時30分〜、後編が8月21日深夜3時〜と2週にわたり放送される予定だ。(編集部・梅山富美子)

「BrightWin 1st FAN MEETING IN JAPAN」冒頭20分は7月24日深夜3時20分〜テレビ朝日(関東ローカル)にて放送予定