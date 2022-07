Appleが一部の部門で人材採用や投資を抑制するとの報道に対して、著名アナリストのミンチー・クオ氏は、独自に調査して得られた情報として、2023年の製品開発計画に大きな変更はないようだ、とコメントしています。2023年には、順当に行けばiPhone15が発売される見通しです。

Appleが、一部の部門で採用や投資を抑制する見通し、とのニュースを米メディアBloombergが報じた後、Appleの株価は約2%下落しました。



Appleのサプライチェーンに独自の情報網を持ち、精度の高い予測で知られるアナリストのミンチー・クオ氏(@mingchikuo)は、Twitterで以下のように発言しています。



Appleが採用と投資を抑制するとの噂があるが、私の調査結果では、少なくとも2023年のハードウェア製品開発計画に現時点では変更はない。そして、設備の発注期間(18〜24カ月まで)にも変更はないようです

Though there were rumors Apple will slow hiring and spending next years, my latest channel check indicates that at least there are currently no changes to hardware product development plans for 2023, and the order visibility of equipment remains unchanged (up to 18-24 months).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 19, 2022