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At NHS we see thousands of stray cats every year… but we've never met one like this. 🎮 🐈We're teaming up with @A_i to give away 4 codes for the new cat adventure game Stray on the PS4/PS5! Just donate $5 to the shelter to be entered: https://t.co/ELrJB2uWgr pic.twitter.com/iCHCCV8c0B— Nebraska Humane Society (@NEHumaneSociety) July 15, 2022
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤ÎÊÝ¸îÇÃÄÂÎ¡ÖCats Protection¡×¤â·×6¤Ä¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¡¼¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»¤Î18ºÐ°Ê¾å¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î7·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅöÁª¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Want to win a copy of the new Stray game? 🐈🎮 We¡Çve got six digital game keys to give away for #Steam and #PS4 or #PS5. Enter now! Be a #PawsomePlayer and #StreamForCats. https://t.co/YTKCTVJqGd— Cats Protection (@CatsProtection) July 15, 2022
(T&Cs apply - must be 18 or over and a UK resident) #StrayGame @A_i @HKdevblog pic.twitter.com/HmgaRpKV3p
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