¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼çË¤¥È¥é¥¦¥È¡¡WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¼ç¾¤Ë·èÄê¡¡»ø°ÕÍß¤ÎÂçÃ«¤ÈÀ¤³¦°ìÁè¤¦
¡¡MVP3ÅÙ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼çË¤¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¨·³¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦270¡¢24ËÜÎÝÂÇ¡¢51ÂÇÅÀ¤Ç¼«¿È10ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇØÃæÄË¤Î¤¿¤á¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ï¼«¿È½é½Ð¾ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼12Ç¯¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦304¡¢334ËÜÎÝÂÇ¡¢867ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÆ±Î½¤ÎÂçÃ«¤â¡Ö½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨·³¤¬¸Ø¤ë¡Ö¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡×¥³¥ó¥Ó¤¬À¤³¦°ì¤ò·ü¤±¤ëÉñÂæ¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£