きょう14時より生放送 『音楽の日2022』タイムテーブル発表
きょう16日の14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2022』が生放送される。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介する。
【14時〜】【15時〜】タイムテーブル
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で12年目。総合司会は、12年連続となる中居正広と安住紳一郎アナウンサーが務め、「メッセージ〜届けたい歌〜」をテーマに豪華アーティストが続々登場する。【追記】総合司会の中居正広は、急性虫垂炎で入院するため、出演を見合わせることになった。16日8時に『音楽の日』公式ツイッター（@TBS_awards）で発表された。中居の代役は江藤愛アナウンサーが務める。
また12時44分からは『もうすぐ音楽の日』を放送する（※一部地域を除く）
※歌唱時間の目安
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり
※50音順
『もうすぐ音楽の日』
【12時44分〜】
■和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」
（合唱・杉並児童合唱団）
【13時〜】
■家入レオ「君がくれた夏」
■STU48「花は誰のもの？」
■郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
■Sexy Zone「THE FINEST」
■西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」
■NEWS「LOSER」
■BREAKERZ「Everlasting Luv」
■Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
■三浦大知「燦燦」
■リトルブラックドレス「白雨」
『音楽の日』
【14時〜】
■INI「Rocketeer」
■EXILE「VICTORY」「Rising Sun」
（中継・国立競技場）
■ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」
（中継・沖縄）
■Creepy Nuts「のびしろ」
■櫻坂46「五月雨よ」
（中継・国立競技場）
■Novelbright「開幕宣言」
■緑黄色社会「キャラクター」
◎『世界に届けたい希望の歌』メドレー
■AKB48「365日の紙飛行機」
■サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」
■平原綾香「Jupiter」
（中継・国立競技場）
■FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」
（中継・国立競技場）
【15時〜】
■AI「アルデバラン」
（中継・広島）（合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部）
■島津亜矢「残響散歌」
■DA PUMP「U.S.A.」
（中継・沖縄）
■DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
■milet「Fly High」
（中継・国立競技場）
■MONGOL800 x WANIMA「愛彌々」
■Little Glee Monster「ECHO」
（中継・国立競技場）
（大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部）
（大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部）
◎5万人の届けたい歌 カバーメドレー
■INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」
■川崎鷹也「元気を出して」
■氷川きよし「愛燦燦」
【16時〜】【17時〜】【18時〜】タイムテーブル
【16時〜】
■KAT-TUN「Real Face#2」「Ain’t Seen Nothing Yet」
■Perfume「Spinning World」
■BEGIN「三線の花」
（中継・沖縄）
■yama「春を告げる」
■優里「タイムマシン」
◎「民衆の歌」大合唱
■石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」（大合唱・オーチャード）
◎アガる！『応援ソングメドレー』
■ジャニーズWEST「Big Shot!!」
（中継・国立競技場）
■Sexy Zone「Sexy Zone」
（中継・国立競技場）
■T.M.Revolution「HOT LIMIT」
■NEWS「U R not alone」
（中継・国立競技場）
■Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」
（中継・国立競技場）
【17時〜】
■サプライズゲスト（16日正午に発表）
■EXILE「BE THE ONE」
（中継・国立競技場）
■King ＆ Prince「ichiban」
■長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」
■ゆず「RAKUEN」
【18時〜】
■SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」
■Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」
■SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」
（中継・国立競技場）
なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」
◎世界に届ける日本のエンターテイメントソング
■ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」
■影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
■串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」
■きただにひろし「ウィーアー！」
（中継・沖縄）
■スキマスイッチ「ボクノート」
■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
■Perfume「FLASH」
■MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」
■Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」
【19時〜】【20時〜】【21時〜】タイムテーブル
【19時〜】
■あいみょん「初恋が泣いている」
■Saucy Dog「シンデレラボーイ」
■マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
■優里「ベテルギウス」
◎愛のうたメドレー
■King ＆ Prince「恋降る月夜に君想ふ」
■郷ひろみ「言えないよ」
（中継・国立競技場）
■Tani Yuuki「W/X/Y」
■なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
■乃木坂46「君の名は希望」
■日向坂46「アザトカワイイ」
（中継・国立競技場）
■BEGIN「恋しくて」
（中継・沖縄）
■MONGOL800「小さな恋のうた」
◎大合唱企画
1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」
（中継・国立競技場）
【20時〜】
■あいみょん「今夜このまま」
■Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」
■氷川きよし「限界突破×サバイバー」
（中継・国立競技場）
■MISIA「希望のうた」
（中継・長崎）
■ゆず「栄光の架橋」
（中継・国立競技場）
【20時〜21時台】
◎未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー
■石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」
■ISSA「Wherever you are」
（中継・沖縄）
■クリス・ハート「Lemon」
■島津亜矢「群青」
（合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校）
（合唱・国立音楽大学）
■新妻聖子「愛をこめて花束を」
■Little Glee Monster「ひこうき雲」
【21時〜】
■MONGOL800「琉球愛歌」
■矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」