きょう16日の14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2022』が生放送される。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介する。

【写真】ジャニーズ勢10組も『音楽の日2022』出演者たち

【14時〜】【15時〜】タイムテーブル

夏の音楽特番『音楽の日』は今年で12年目。総合司会は、12年連続となる中居正広と安住紳一郎アナウンサーが務め、「メッセージ〜届けたい歌〜」をテーマに豪華アーティストが続々登場する。【追記】総合司会の中居正広は、急性虫垂炎で入院するため、出演を見合わせることになった。16日8時に『音楽の日』公式ツイッター（@TBS_awards）で発表された。中居の代役は江藤愛アナウンサーが務める。

また12時44分からは『もうすぐ音楽の日』を放送する（※一部地域を除く）

※歌唱時間の目安

※生放送につき放送内容など変更の可能性あり

※50音順

『もうすぐ音楽の日』

【12時44分〜】

■和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」

（合唱・杉並児童合唱団）

【13時〜】

■家入レオ「君がくれた夏」

■STU48「花は誰のもの？」

■郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

■Sexy Zone「THE FINEST」

■西川貴教「一番光れ！-ブッチギレ-」

■NEWS「LOSER」

■BREAKERZ「Everlasting Luv」

■Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

■三浦大知「燦燦」

■リトルブラックドレス「白雨」

『音楽の日』

【14時〜】

■INI「Rocketeer」

■EXILE「VICTORY」「Rising Sun」

（中継・国立競技場）

■ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」

（中継・沖縄）

■Creepy Nuts「のびしろ」

■櫻坂46「五月雨よ」

（中継・国立競技場）

■Novelbright「開幕宣言」

■緑黄色社会「キャラクター」

◎『世界に届けたい希望の歌』メドレー

■AKB48「365日の紙飛行機」

■サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」

■平原綾香「Jupiter」

（中継・国立競技場）

■FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」

（中継・国立競技場）

【15時〜】

■AI「アルデバラン」

（中継・広島）（合唱・ノートルダム清心中・高等学校 合唱部）

■島津亜矢「残響散歌」

■DA PUMP「U.S.A.」

（中継・沖縄）

■DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

■milet「Fly High」

（中継・国立競技場）

■MONGOL800 x WANIMA「愛彌々」

■Little Glee Monster「ECHO」

（中継・国立競技場）

（大合唱・府中市立府中第四中学校 合唱部）

（大合唱・町田市立鶴川第二中学校 合唱部）

◎5万人の届けたい歌 カバーメドレー

■INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」

■川崎鷹也「元気を出して」

■氷川きよし「愛燦燦」

【16時〜】【17時〜】【18時〜】タイムテーブル

【16時〜】

■KAT-TUN「Real Face#2」「Ain’t Seen Nothing Yet」

■Perfume「Spinning World」

■BEGIN「三線の花」

（中継・沖縄）

■yama「春を告げる」

■優里「タイムマシン」

◎「民衆の歌」大合唱

■石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」（大合唱・オーチャード）

◎アガる！『応援ソングメドレー』

■ジャニーズWEST「Big Shot!!」

（中継・国立競技場）

■Sexy Zone「Sexy Zone」

（中継・国立競技場）

■T.M.Revolution「HOT LIMIT」

■NEWS「U R not alone」

（中継・国立競技場）

■Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」

（中継・国立競技場）

【17時〜】

■サプライズゲスト（16日正午に発表）

■EXILE「BE THE ONE」

（中継・国立競技場）

■King ＆ Prince「ichiban」

■長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」

■ゆず「RAKUEN」

【18時〜】

■SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」

■Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」

■SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」

（中継・国立競技場）

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」

◎世界に届ける日本のエンターテイメントソング

■ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」

■影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

■串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」

■きただにひろし「ウィーアー！」

（中継・沖縄）

■スキマスイッチ「ボクノート」

■SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

■Perfume「FLASH」

■MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」

■Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」

【19時〜】【20時〜】【21時〜】タイムテーブル

【19時〜】

■あいみょん「初恋が泣いている」

■Saucy Dog「シンデレラボーイ」

■マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

■優里「ベテルギウス」

◎愛のうたメドレー

■King ＆ Prince「恋降る月夜に君想ふ」

■郷ひろみ「言えないよ」

（中継・国立競技場）

■Tani Yuuki「W/X/Y」

■なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

■乃木坂46「君の名は希望」

■日向坂46「アザトカワイイ」

（中継・国立競技場）

■BEGIN「恋しくて」

（中継・沖縄）

■MONGOL800「小さな恋のうた」

◎大合唱企画

1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」

（中継・国立競技場）

【20時〜】

■あいみょん「今夜このまま」

■Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」

■氷川きよし「限界突破×サバイバー」

（中継・国立競技場）

■MISIA「希望のうた」

（中継・長崎）

■ゆず「栄光の架橋」

（中継・国立競技場）

【20時〜21時台】

◎未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー

■石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」

■ISSA「Wherever you are」

（中継・沖縄）

■クリス・ハート「Lemon」

■島津亜矢「群青」

（合唱・学校法人 日本芸術学園 日本芸術専門学校）

（合唱・国立音楽大学）

■新妻聖子「愛をこめて花束を」

■Little Glee Monster「ひこうき雲」

【21時〜】

■MONGOL800「琉球愛歌」

◎デビュー50周年！音楽の日初登場！■矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」