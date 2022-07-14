¾¾²¼Þ«Ê¿¡ÖËº¤ì¤Æ¡× ¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¤ò¤·¤È¤ë¤ó¤ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥¦¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü½Ð±é¤·¤¿¡ØFNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¤ò¤·¤È¤ë¤ó¤ä¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿¡õùþ±Ê±ÑÌÀ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾¾²¼¤ÏÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤È¶¦¤Ë¡Ö²õ¤ì¤«¤±¤ÎRadio¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÆÁ±Ê¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥â¤ê¡¢ÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢ºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆÁ±Ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾²¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆÁ±Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖFNS²ÎÍØº×Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤´Í÷Äº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ëÄ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Í¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¤Î²»³Ú¤À¤â¤Î¡£ÆÁ±Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Â¦¤Ç²Î¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾²¼¤À¤¬¡¢²Î¾§Á°¤Ë¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¤«¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¤Ëº¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¼¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ô¥Þ¥¤¥¯¤Î·ï¤ÏËº¤ì¤Æ¡×¡Ö¡ô¤Ê¡¼¤Ë¤ò¤·¤È¤ë¤ó¤ä¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ø¤ÎÀä»¿¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Î·ï¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¡¼¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö¾¾²¼Þ«Ê¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kouheimatsushita_official¡Ë