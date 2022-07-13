今夜18時30分スタート『2022FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル 木梨憲武ら豪華コラボも
本日18時30分から3時間半にわたり生放送される音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）。テーマは「ドキドキ・ワクワク」で、司会を相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサーが務める。
【写真】豪華コラボも！『2022FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）出演者フォトギャラリー
今回の『FNS歌謡祭』は、夏らしい企画満載。沖縄復帰50年を記念したSP企画では、ORANGE RANGEや夏川りみ、三浦大知などが沖縄の名曲を熱唱。また、映画『ONE PIECE FILM RED』より、Adoが歌唱を担当する劇中キャラクターの歌姫・ウタも初出演する。さらに、木村カエラ×ELAIZA「リルラ リルハ」や木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」など、FNS名物のコラボレーション企画も盛りだくさんだ。
タイムテーブルは以下の通り。
※歌手名の並びはすべて50音順（メドレー・企画を除く）
※歌唱時間は目安
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
【18:30から】
■工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」
■THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
■NiziU「CLAP CLAP」
■NEWS×Hey！ Say！ JUMP×Kis‐My‐Ft2×なにわ男子「weeeek」
■日向坂46「僕なんか」
■三浦大知×清塚信也「燦燦」
【19:00台】
■伊藤沙莉「15の夜」
■ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」
■郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳‐エキゾチック・ジャパン‐」
■Tani Yuuki×RIEHATA「W／X／Y」
■氷川きよし「限界突破×サバイバー」
■Hey！ Say！ JUMP「恋をするんだ」
■Hey！ Say！ JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」
■ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」
■LE SSERAFIM「FEARLESS」
「沖縄復帰50年企画」
■ISSA（DA PUMP）×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」
■桐谷健太×BEGIN「海の声」
■玉城千春×知念里奈「未来へ」
■夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」
■BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」
■宮沢和史×三浦大知「島唄」
【20:00台】
■井上芳雄×宮本笑里「少年時代」
■Kis‐My‐Ft2「Two as One」
■木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」
■木村カエラ×ELAIZA「リルラ リルハ」
■GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
■TRF×日向坂46「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」
■TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」
■20th Century「夢の島セレナーデ」
■徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」
■Toshl×T．M．Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」
■なにわ男子「サチアレ」
【21:00台】
■あいみょん「初恋が泣いている」
■ORANGE RANGE「Melody」「ロコローション」
■SEKAI NO OWARI「Habit」
■DA PUMP「Feelin’ Good ‐It’s PARADISE‐」「U．S．A．」
■20th Century×星屑スキャット「君だけに」
■NEWS「LOSER」
■MONGOL800「小さな恋のうた」
■MONGOL800×WANIMA「愛彌々」