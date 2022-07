本日18時30分から3時間半にわたり生放送される音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系)。テーマは「ドキドキ・ワクワク」で、司会を相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサーが務める。

【写真】豪華コラボも!『2022FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系)出演者フォトギャラリー

今回の『FNS歌謡祭』は、夏らしい企画満載。沖縄復帰50年を記念したSP企画では、ORANGE RANGEや夏川りみ、三浦大知などが沖縄の名曲を熱唱。また、映画『ONE PIECE FILM RED』より、Adoが歌唱を担当する劇中キャラクターの歌姫・ウタも初出演する。さらに、木村カエラ×ELAIZA「リルラ リルハ」や木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」など、FNS名物のコラボレーション企画も盛りだくさんだ。

タイムテーブルは以下の通り。

※歌手名の並びはすべて50音順(メドレー・企画を除く)

※歌唱時間は目安

※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり

【18:30から】

■工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」

■THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

■NiziU「CLAP CLAP」

■NEWS×Hey! Say! JUMP×Kis‐My‐Ft2×なにわ男子「weeeek」

■日向坂46「僕なんか」

■三浦大知×清塚信也「燦燦」

【19:00台】

■伊藤沙莉「15の夜」

■ウタ(歌唱:Ado)「新時代」「私は最強」

■郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳‐エキゾチック・ジャパン‐」

■Tani Yuuki×RIEHATA「W/X/Y」

■氷川きよし「限界突破×サバイバー」

■Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

■Hey! Say! JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」

■ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」

■LE SSERAFIM「FEARLESS」

「沖縄復帰50年企画」

■ISSA(DA PUMP)×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」

■桐谷健太×BEGIN「海の声」

■玉城千春×知念里奈「未来へ」

■夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」

■BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」

■宮沢和史×三浦大知「島唄」

【20:00台】

■井上芳雄×宮本笑里「少年時代」

■Kis‐My‐Ft2「Two as One」

■木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」

■木村カエラ×ELAIZA「リルラ リルハ」

■GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

■TRF×日向坂46「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」

■TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」

■20th Century「夢の島セレナーデ」

■徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」

■Toshl×T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」

■なにわ男子「サチアレ」

【21:00台】

■あいみょん「初恋が泣いている」

■ORANGE RANGE「Melody」「ロコローション」

■SEKAI NO OWARI「Habit」

■DA PUMP「Feelin’ Good ‐It’s PARADISE‐」「U.S.A.」

■20th Century×星屑スキャット「君だけに」

■NEWS「LOSER」

■MONGOL800「小さな恋のうた」

■MONGOL800×WANIMA「愛彌々」

音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』はフジテレビ系にて13日18時30分放送。