現地時間12日、米テレビ界最高の栄誉とされる第74回エミー賞のノミネーションが発表され、Netflixの韓国ドラマ「イカゲーム」が非英語作品として史上初のノミネートを果たした。

Netflix最大のヒット作となった「イカゲーム」は、ドラマ部門作品賞ほか、主人公ソン・ギフンを演じたイ・ジョンジェがドラマ部門主演男優賞の候補に。また、チョン・ホヨン(カン・セビョク役)、パク・ヘス(チョ・サンウ役)、オ・ヨンス(オ・イルナム役)ら共演者も演技部門候補に名を連ねており、計14ノミネートを獲得した。

最多ノミネートは「メディア王 〜華麗なる一族〜」の25部門。シーズン4Vol.2が配信されたばかりの「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、ドラマ部門作品賞など13部門で候補入りを果たした。プラットフォーム別では、HBOが108ノミネート、Netflixが105ノミネートとなっている。

授賞式は、現地時間9月12日に米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで行われる。(編集部・倉本拓弥)

第74回エミー賞の主なノミネーションは以下の通り。

■ドラマ部門作品賞

「ベター・コール・ソウル」

「ユーフォリア/EUPHORIA」

「オザークへようこそ」

「セヴェランス」

「イカゲーム」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「メディア王 〜華麗なる一族〜」

「イエロージャケッツ」

■ドラマ部門主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」

ブライアン・コックス「メディア王 〜華麗なる一族〜」

イ・ジョンジェ「イカゲーム」

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」

アダム・スコット「セヴェランス」

ジェレミー・ストロング「メディア王 〜華麗なる一族〜」

■ドラマ部門主演女優賞

ジョディ・カマー「キリング・イヴ/Killing Eve」

ローラ・リニー「オザークへようこそ」

メラニー・リンスキー「イエロージャケッツ」

サンドラ・オー「キリング・イヴ/Killing Eve」

リース・ウィザースプーン「 ザ・モーニングショー」

ゼンデイヤ「ユーフォリア/EUPHORIA」

■コメディー部門作品賞

「アボット エレメンタリー」

「バリー」

「ラリーのミッドライフ★クライシス」

「ハックス(原題) / Hacks」

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

「マーダーズ・イン・ビルディング」

「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」

「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」

■コメディー部門主演男優賞

ドナルド・グローヴァー「アトランタ」Donald Glover (Atlanta)

ビル・ヘイダー「バリー」

ニコラス・ホルト「THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜」

スティーヴ・マーティン「マーダーズ・イン・ビルディング」

マーティン・ショート「マーダーズ・イン・ビルディング」

ジェイソン・サダイキス「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」

■コメディー部門主演女優賞

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

キンタ・ブランソン「アボット エレメンタリー」

ケイリー・クオコ「フライト・アテンダント」

エル・ファニング「THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜」

イッサ・レイ「インセキュア」

ジーン・スマート「ハックス(原題) / Hacks」

■リミテッドシリーズ部門作品賞

「DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機」

「ドロップアウト 〜シリコンバレーを騙した女」

「令嬢アンナの真実」

「パム&トミー」

「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」

■リミテッドシリーズ部門主演男優賞

コリン・ファース「ザ・ステアケース(原題) / The Staircase」

アンドリュー・ガーフィールド「アンダー・ザ・ヘブン 信仰の真実」

オスカー・アイザック「ある結婚の風景」

マイケル・キートン「DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機」

ヒメーシュ・パテル「ステーション・イレブン」

セバスチャン・スタン「パム&トミー」

■リミテッドシリーズ部門主演女優賞

トニ・コレット 「ザ・ステアケース(原題) / The Staircase」

ジュリア・ガーナー 「令嬢アンナの真実」

リリー・ジェームズ「パム&トミー」

サラ・ポールソン「アメリカン・クライム・ストーリー」

マーガレット・クアリー「メイドの手帖」

アマンダ・セイフライド「ドロップアウト 〜シリコンバレーを騙した女」

■テレビムービー部門作品賞

『チップとデールの大作戦 レスキュー・レンジャーズ』

『レイ・ドノヴァン:ザ・ムービー(原題) / Ray Donovan: The Movie』

『レノ911!:ザ・ハント・フォー・Qアノン(原題) / Reno 911!: The Hunt For QAnon』

『ザ・サバイバー(原題) / The Survivor』

『ゾーイズ・エクストラオーディナリー・クリスマス(原題) / Zoey’s Extraordinary Christmas』

