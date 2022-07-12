Ado、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』特典絵柄解禁 初回盤はボーナストラック2曲も
8月10日発売されるAdoのCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』の店舗別オリジナル特典の絵柄が一挙解禁。また、同アルバムの初回限定盤CDに映画『ONE PIECE FILM RED』（8月6日公開）の劇中で流れる2曲がボーナストラックとして収録されることも決まった。
【写真】Ado、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』店舗別オリジナル特典絵柄
今回解禁されたのは、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYA RECORDS、Amazon．co．jp、楽天ブックス、セブンネット、アニメイト、UNIVERSAL MUSIC STOREに加え、全国のCDショップ＆インターネット販売サイトによる応援店舗での特典の絵柄。
また、同アルバムの初回限定盤のCDには映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中で流れる「風のゆくえ（Child Ver．）」と「世界のつづき（Youth Ver．）」の2曲がボーナストラックとして収録される。
さらに初回限定盤のDVDには「新時代」「私は最強」「逆光」のミュージック・ビデオが収録されることも決定。なお、副音声特典として、Adoのオーディオコメンタリーも付く。
店舗別購入特典は以下の通り。
＜TOWER RECORDS オリジナル特典＞下敷き（サイズ：B6）
＜HMV オリジナル特典＞キーホルダー（サイズ：50mm×50mm）
＜TSUTAYA RECORDS オリジナル特典＞しおり（クリア素材、サイズ：40mm×140mm）
＜Amazon．co．jp オリジナル特典＞クリアファイル（サイズ：A4）
＜楽天ブックス オリジナル特典＞マスキングテープ
＜セブンネット オリジナル特典＞ノート（サイズ：B6）
＜アニメイト オリジナル特典＞ステッカー（サイズ：90mm×50mm）
＜UNIVERSAL MUSIC STORE オリジナル特典＞シャープペンシル
＜Ado応援店舗（全国CDショップ・インターネット販売サイト）共通特典＞オリジナルポスター（サイズ：B2）AdoのCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』は、8月10日発売。