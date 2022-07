ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィック(APAC)とHYBEは12日、韓国の音楽・エンターテイメント業界の卓越したクリエイティブをグローバルな舞台へ届けるコンテンツ配信についての提携を発表。併せて、21世紀のポップアイコンであるBTSをフィーチャーした2つの独占配信シリーズを含む、HYBEの主要コンテンツをディズニープラスで配信することを明かした。

【動画】BTSにディズニープラスで会える! 7人からメッセージが到着

今回の提携について、ウォルト・ディズニー・カンパニーのAPACコンテンツの責任者であるジェシカ・カム‐エングルは「私たちはHYBEと提携し、強力なアーティストIPを持つHYBEのオリジナルコンテンツを、ディズニープラスを含む、ディズニーがグローバルで展開する動画配信サービスで配信できることに非常に嬉しく思っています」とコメント。



HYBEのCEOであるパク・ジウォンは「今回の提携は、私たちの音楽とアーティストを愛するファンのために、世界中のオーディエンスにHYBEの幅広いコンテンツを紹介する、長期的な関係の始まりとなるでしょう」と語った。



ディズニープラスでは今後、2021年11月にロサンゼルスで行われたBTSのライブパフォーマンス『BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐ LA(原題)』を収録したシネマティック 4Kコンサートの独占作品のほか、来年にはBTSの過去9年間の膨大な映像と音源をもとに、新たな章に突入したメンバーの日常や想い、そして今後のビジョンを追いかけたドキュメンタリー『BTS MONUMENTS:BEYOND THE STAR(原題)』の配信を控えている。

また、7月22日23時からはBTSのV、『梨泰院クラス』のパク・ソジュン、『パラサイト 半地下の家族』のチェ・ウシク、パク・ヒョンシク、Peakboyら豪華スターが出演するトラベルリアリティショー『IN THE SOOP フレンドケーション』の配信が決定。番組では、5人の仲間たちがサプライズ旅行を敢行(かんこう)し、さまざまなレジャーや遊びを楽しむ様子が収録されている。



ディズニープラスの公式YouTubeでは、BTSからのメッセージを公開。「2、3バンタン!」「こんにちは、BTSです!」とあいさつからスタートすると、リーダーのRMの「今日は私たちから特別なお知らせがあります」という言葉に続き、メンバーが『BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐ LA(原題)』や、ドキュメンタリー『BTS MONUMENTS:BEYOND THE STAR(原題)』の見どころを明かす。動画の最後には、最年少・ジョングクの「すぐに会えます! どこで?」という掛け声に「ディズニープラスで!」と息ぴったりに答える7人の姿が収められている。



ディズニープラスで今後配信予定のHYBEのコンテンツは以下の3作品。

<ディズニープラスで配信予定のHYBEのコンテンツ3作品>



■『BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐ LA(原題)』

2021年11月にロサンゼルスのSoFiスタジアムで行われたBTSのライブパフォーマンスを収録した、シネマティック4Kコンサートの独占作品。ビルボードのヒット曲『Butter』と『Permission to Dance』を披露し、パンデミック以来2年ぶりにファンと直接触れ合った。

■『IN THE SOOP フレンドケーション』

BTSのV、『梨泰院クラス』のパク・ソジュン、『パラサイト 半地下の家族』のチェ・ウシク、パク・ヒョンシク、Peakboy ら豪華スターが出演するトラベルリアリティショー。番組では、5人の仲間たちがサプライズ旅行を敢行し、さまざまなレジャーや遊びを楽しむ様子を収録。

■『BTS MONUMENTS:BEYOND THE STAR(原題)』

21世紀のポップアイコンとなったBTSの驚くべきストーリーを追ったオリジナルのドキュメンタリーシリーズ。過去9年間の膨大な映像と音源をもとに、新たな章に突入したBTSメンバーの日常や想い、そして今後のビジョンを追いかける。このドキュメンタリーは、2023年、ディズニーの動画配信サービスで独占配信。