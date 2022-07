送検のため奈良西署を出る山上徹也容疑者(写真:時事)

2022年7月8日、安倍晋三・元首相が奈良県で街頭演説中に銃で撃たれ死亡しました。現行犯逮捕されたのは、山上徹也容疑者(41)です。表情分析において、防衛省・自衛隊関連施設での研修、警察への犯罪捜査協力経験のある筆者の専門知見および視点から、本件を考察したいと思います。

さまざまなメディアで公開されている動画から山上容疑者の襲撃直前の表情および動作を分析しました。結論から書きますと、山上容疑者の表情に、いわゆる、危険表情は観察できませんでした。

危険表情とは、殺人・暗殺・テロ・暴力行為を行う意図のある表情のことを言います。防犯カメラに記録されている暴力行為をする人物の直前の表情データと暴力行為を体験した警察官や犯罪被害者の目撃証言から推定された表情です。

攻撃を目論んでいる顔の特徴

目下、危険表情は、2種類あると考えられています。

一つは、「攻撃を目論んでいる顔」と呼ばれています。

「眉が中央に寄りながら引き下げられる+上まぶたが引き上げられる+下まぶたに力が入れられる+唇が上下からプレスされる+口角が引き下げられる+下唇が引き上げられる」という表情です。次の表情です。



(写真:株式会社空気を読むを科学する研究所提供「無断転載を禁ず」)

口周りに力を入れる表情は、感情を抑制したり、思考を巡らしたりするときに生じます。したがいまして、「攻撃を目論んでいる顔」は、「怒りを押し殺した表情」、あるいは、「怒りながら思考している表情」と言い換えることができます。

暴力行為をしようとしている人物は、強い怒り、憎悪を抱いています。しかし、それが表情として生じてしまうと、暴力を実行する前に周囲に危険を察知されてしまい、暴力を実行するという目標を達成することができません。したがって、怒りを押し殺そうとするのだと考えられます。

しかし、抑制しきれない怒り感情が、微表情(0.5秒という短い時間に顔を駆け巡る瞬間的な表情)として生じたり、ときに数秒間にわたって表情に生じたりするのです。

あるいは、怒りを抱きつつも攻撃のタイミングを思考している。「怒りを押し殺した表情」同様、あからさまな表情では周囲に悪意が露呈してしまうため、表情に出ないようにするのだと考えられます。

この表情が表れている人は、

・誰かを攻撃する計画を練っている

・攻撃のタイミングを見計らっている

・攻撃目標が現れるのを待っている

・攻撃目標が気を抜くのを待っている

こうした意図を持っていると考えられています。実際、暴力を振るう直前の人物や爆弾を仕掛けようとしていたテロリストの顔、重火器を持って学校を襲撃する数時間前の犯人の顔などにこの表情が生じていたことが観察されています。

理性を失った顔の特徴

もう一つは、「理性を失った顔」と呼ばれています。

「眉が中央に寄りながら引き下げられる+上まぶたが引き上げられる+下まぶたに力が入れられる+口が開かれる+アゴに力が入れられる」という表情です。次の表情です。





(写真:株式会社空気を読むを科学する研究所提供「無断転載を禁ず」)

「理性を失った顔」は「攻撃を目論んでいる顔」とは異なり、顔全面にわかりやすく生じ、顔も赤らみます。

この表情が表れている人は、

・理性を失った瞬間

・攻撃を仕掛ける瞬間

こうした意図を持っていると考えられています。

山上容疑者は、終始マスクをしているため、口元はわかりません。しかし、顔上半分にも表情は表れますので、視点を移します。しかし、容疑者の顔上半分にも危険表情は確認できませんでした。なぜ危険表情は確認できなかったのでしょうか。

5つの仮説を想定しました。

危険表情が確認できなかった理由とは

)榲は危険表情をしていたが、記録されている(公開されている)動画には映っていない(あるいは、映像が粗く確認できない)

危険表情を隠すのがうまく、微表情にさえ、表れなかった

マスクの下、口元に危険表情は表れていた

ち悪や殺意はなかった

ヌ棆次科学研究では解明されていない危険を示す表情をしていた

しかし、△硫椎柔は低いように思えます。理由は次の通りです。

公開映像から、挨拶時の安倍元首相の後ろ、道路を隔て、立っている山上容疑者を確認することができます。このとき、容疑者は、肘を外に突き出す形で腰に手を置き、首を左右にしきりに動かしています。

肘を外に突き出す形で腰に手を置く姿勢は、アームアキンボーといいます。自分の占有する面積を広くとり、他人と距離を置く姿勢です。自分の身体を大きく見せるため、目立ちます。また、人に威圧感を与えることもあります。首を左右にしきりに動かすのは、情報収集だと思われます。安倍元首相に近づくタイミングを計るために、車の往来や警護者の動向を確認していたのだと思われます。

映像を観る限り、これらの動きは、まま大きく、山上容疑者は、挙動不審で職務質問を受ける恐れがあったと考えられます。自身の意図を隠すのがうまければ、アームアキンボーなどせず、また、首を動かすことなく、あるいは動かしても、もっと小さく、さらに目だけで周囲の情報を収集すると考えられます。

ゆえに△硫椎柔は低いでしょう。

目下、´きイ硫椎柔を考えています。

,砲弔い討蓮△気蕕覆詁芦茲簇鷂開の動画を入手することができれば、判断できる可能性があります。については、マスクの下が確認できない以上わかりません。い砲弔い討蓮一部報道で殺意があった旨の供述を容疑者はしているようです。その真偽を検討することで明らかとなるでしょう。イ砲弔い討蓮∈8紊硫奮惴Φ罎寮果を待つしかありません。

さらなる情報が入り次第、分析・考察を深めたいと思います。

なお、送検される山上容疑者の表情や動作に、恥や羞恥は観られませんでした。通常、多くの犯罪容疑者―反社会的団体に属している人物含む―は、送検時や警察に連行されるとき、首を垂れ、うつむき、身体を小さく見せる動作・姿勢を見せます。唇を一文字に結んでいることもあります。これらは、恥や羞恥の表れです。

山上容疑者は、正面を向き、真顔(マスクの下はわかりません)を保ったままです。このことから自身の行為を、目下、正当化できている、あるいは、何も感じていないのではと考えられます。

シークレットサービスは表情読みが得意

ところで、表情や動作に浮かぶ危険な兆候から危険人物を検知することは容易ではありません。しかし、アメリカ大統領を警護するシークレットサービスは、通常の警察官よりも、表情変化に敏感であり、表情から虚偽検出するスキルが高いことが知られています。通常の警察官とは異なる専門的な訓練と経験ゆえでしょう。

シークレットサービスの訓練について言及は避けますが、彼(彼女)らは、表情を一つの重要な情報源としている、と言えます。また、科学知見に基づいて開発された微表情・危険表情を検知するツールが開発されており、アメリカでは、このツールを用いたトレーニングを受けた法の執行官らより一定の成果が報告されています。

今回の出来事は、攻撃対象があらかじめ定められていたケースでしたが、去年から今年にかけて、面識のない人を無差別に巻き込むケースが相次いでいます。小田急線や京王線内の刺傷事件や大阪クリニック放火殺人事件など凄惨な事件が思い出されます。

「攻撃を目論んでいる顔」を見つけることができれば、未然にその計画を防ぐ可能性を高められるでしょう。「理性を失った顔」に気付くことができれば、防御態勢を取ったり、逃げたりすることで、被害を最小限に抑えられる可能性を高められるでしょう。

警察官に限らず、誰もが、自分や自分の大切な人の安全を守るために、危機回避のための知識と観察力が必要かもしれません。

安倍晋三元首相のご冥福を心よりお祈りいたします。

参考文献:Matsumoto, D., & Hwang, H. C. (2014). Facial signs of imminent aggression. Journal of Threat Assessment and Management, 1(2), 118 128. https://doi.org/10.1037/tam0000007

(清水建二 : 株式会社空気を読むを科学する研究所代表取締役)