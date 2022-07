株式会社カプコンは7月11日、『バイオハザード RE:2』に関して、ノーツ x ダムトイのタッグで制作される1/6コレクティブルフィギュアシリーズとして「レオン・S・ケネディ CLASSIC VER.」と「クレア・レッドフィールド CLASSIC VER.」を発表した。

価格はいずれも税抜きで3万2000円となっており、発売時期は2022年の下旬となる。

(画像はNauts x DAMTOYS 『BIOHAZARD RE:2』1/6コレクティブルアクションフィギュア受注開始!|株式会社カプコンのプレスリリースより)

今回発売される商品はは2019年にPS4、Xbox One、PC向けに発売された『バイオハザード RE:2』に登場するレオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドのフィギュアだ。衣装はそれぞれ『バイオハザード RE:2』の原作であり、1998年にPlayStation向けに発売された『バイオハザード2』の初期衣装をアレンジしたものとなっている。

フィギュアは本体のほか各種武器やアクセサリー、付け替えパーツも付属しており、新規開発された30箇所を超える可動素体により、ゲーム中のあらゆるポージングを再現可能だ。無限ロケットランチャーこと「ATM-4」をはじめとする14種類の武器本体のほか、各武器に使用する弾丸も収録されている。

(画像はBIOHAZARD RE:2 1/6 Collectible Action Figure Leon S.Kennedy CLASSIC VER. (DMS037) | 株式会社ノーツより)

また、ノーツ x ダムトイのタッグで制作される本商品は、これまでのフィギュア制作のノウハウを存分に活かし、ポージングとクオリティを同時に楽しめるだろう。

興味がある読者は発売を待とう。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

Nauts x DAMTOYS 『BIOHAZARD RE:2』1/6コレクティブルアクションフィギュア受注開始!

オリジナル版コスチュームを再現した「レオン・S・ケネディ CLASSIC VER.」と「クレア・レッドフィールド CLASSIC VER.」が登場!

ノーツ x ダムトイのタッグで送るカプコンの大人気ゲーム『バイオハザード RE:2』1/6コレクティブルフィギュアシリーズよりオリジナル版コスチュームを再現した「レオン・S・ケネディ CLASSIC VER.」と「クレア・レッドフィールド CLASSIC VER.」が登場!

ヘッド、各種武器・アクセサリー、コスチュームは培ったプロフェッショナルな技術を遺憾なく発揮、ゲーム中のレオン、クレアの姿を忠実に立体化。豊富な武器、アクセサリー、30箇所を超える可動素体(新規開発)でゲーム中のあらゆるポージングを再現可能にします。詳細は商品紹介サイトをご覧ください。

【プロダクトウェブサイト】

BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュア レオン・S・ケネディ CLASSIC VER.

http://nautsinc.com/item/biohazard-re2-1-6-collectible-action-figure-leon-s-kennedy-classic-ver-dms037/

BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュア クレア・レッドフィールド CLASSIC VER.

http://nautsinc.com/item/biohazard-re2-1-6-collectible-action-figure-claire-redfield-classic-ver-dms038/

【商品情報】BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュアレオン・S・ケネディ CLASSIC VER.BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュアクレア・レッドフィールド CLASSIC VER.希望小売価格:各32,000円 (税抜)発売時期: 2022年 下旬

※仕様および外観は開発中の為、変更の可能性がございます

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.