このほどイギリス在住の女性が、スーパーマーケットで購入したアヒルの卵を孵化させることに成功した。セキセイインコの繁殖用に孵卵器(鳥類などの卵を人工孵化させるための装置)を購入した女性がアヒルの卵を用いて動作確認を行ったところ、3羽の赤ちゃんが誕生したという。『Metro』『The Mirror』などが伝えた。

英ノースヨークシャー州レッドカーで暮らすデザ・エンプソンさん(Deza Empson、31)は先月、スーパーマーケット「モリソンズ(Morrisons)」で購入したアヒルの卵の孵化に成功した。

セキセイインコの飼育を始めようとしていたデザさんは、繁殖用の孵卵器にアヒルの卵を用いて動作確認を行ったところ、3つの卵からヒナが誕生したという。

デザさんはその経緯についてこのように振り返った。

「セキセイインコの繁殖に使う前に孵卵器の温度が一定かどうか、卵の中が見えるかどうかをテストしたかったんです。以前TikTokの動画でスーパーに売っているアヒルの卵で孵卵器をテストしているのを見たことがあったので同じように試してみようと思いました。購入した6つの卵のうち、1つは割れていたので残りの5つを孵卵器に入れました。」

それから5日後、4つの卵の中に血管を確認することができ、成長したヒナたちが動いている様子を見ることができたそうだ。残念ながら4つの卵のうち1つは途中で成長が止まってしまったが、残りの3つは6月11日と12日に孵化した。

デザさんは誕生した3羽のアヒルたちを“リバー(River)”、“ダスク(Dusk)”、“デイジー(Daisy)”と名づけ、肩に乗せたりお風呂に入れたりして可愛がっているという。

そんなアヒルたちが大好きだと話すデザさんは、現在の生活についてこう語っている。

「この子たちが動いている姿を初めて見た時は『わあ、アヒルがいる』という感じで本当に信じられませんでした。スーパーで買った卵がまさか孵化するなんて思っていませんでしたから。常に糞の掃除をしなければいけないのはちょっと大変ですが、どこに行くにも私の後をついてきて本当に可愛いですね。今はみんな一緒に2階で寝ていて、アヒルたちに呼ばれると私はすぐにケージに駆けつけます。この子たちはエールズベリー種だと思うので、今後は成長に伴って羽の色が白に変わっていくでしょう。」

「今後はデイジーだけが私の元に残り、リバーとダスクは私のいとこと一緒に暮らす予定です。デイジーは最後に孵化したこともあって、よく面倒を見たからか私にとても懐いています。デイジーとの絆は特別で、いつも私を探して鳴いているんですよ。この子は私の姿を見ると尻尾を振ったり、テレビを見ている時や料理をしている時なんかは首に寄り添ったり、髪を甘噛みしたりするんです。誰かがデイジーの卵を買って食べてたかもしれないなんて…。今となっては想像もつきません。私の祖母はアヒルの卵が大好きでしたが、生きている可能性を知ってからは二度と食べないと言っています。」

