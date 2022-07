タイのテレビ、映画、音楽などのコンテンツ制作会社で、芸能事務所でもあるNadao Bangkok(ナダオ・バンコク)が、6月1日(水)に約13年の歴史に幕を下ろした。決して悲観的なものではなく、個人として活躍できるアーティストたちの今後を考えてのことだそう。事業が終了したとはいえ作品は残り続け、元所属俳優も今年の『Summer Sonic』出演や出演映画の日本上映など新しい道へと進み始めている。今回で連載開始から1年を迎えたタイエンタメを紹介する『レオレオ、タイタメ』では、Nadao作品を振り返るとともに、今後日本で楽しめるアーティストの活動を追いかける。そして最後にはガパオピザなどの変わり種が食べられるタイ料理屋さんもあわせて紹介する。最後まで是非チェックを。

今回ピックアップする話題はこちら

・10代の葛藤を描くスポーツドラマオムニバス

・Nadao最後のドラマ『I Promised You the Moon』

・『サマソニ』出演決定、勢いが止まらないBKPP

・トー出演のロードムービー『プアン/友だちと呼ばせて』が日本に上陸

・映画を観た後に行きたくなるタイ料理屋紹介

・ひとことタイ語講座

●10代の葛藤を描くスポーツドラマオムニバス●

『Project S The Series』 U-NEXT独占配信中

2009年に設立されたNadao Bangkok。元々キャスティングに重きを置いていたが、2013年に放送されたNadao制作ドラマ『Hormones: The Series』がタイ国内で人気を博したことをキッカケに、コンテンツ制作も手がけるようになった。そのうちのひとつである、ビッグプロジェクト『Project S The Series』(2017年)がU-NEXTにて見放題配信されている。

同プロジェクトは、4種目のスポーツをテーマにしたオムニバス形式のドラマシリーズ。Sには「Sports」と「Spirit」の意味があり、スポーツを通し10代が抱える悩みや葛藤、青春が描かれている。各話45分ほどで1パート全8話と比較的コンパクトではあるが見応えがあり、作品の色も全く違うので1パートずつ紹介していく。なお、今回はNadao特集ということで配役は元所属俳優のみを記載することにする。

Part1.これぞスポ根! バレーボール編「SPIKE」

シンハ(左)とプーン(右)、U18カップ決勝の様子 U-NEXT独占配信中

バレーボールの弱小校だったテープパンヤー高校。しかし、選手たちは懸命の努力を重ね、ついにU18カップで決勝進出を果たした。だが決勝戦で常勝校の聖セバスチャン高校に敗退。次こそ優勝をと誓いあうなか、仲間の一人でセッターのシンハが聖セバスチャンへ移ることに。シンハに誘われてバレーボールを始めた主役のプーン(演:オーブ・オーブニティ)は転校の話を受け、大事な仲間を失った悲しみとシンハの裏切りに対して怒りを抱える。さらにコーチの交代や特待生タン(バンク・ティティ)の途中参加など、状況の変化によるチーム内での衝突を繰り返し、葛藤を乗り越えながら高みを目指していく。

チームに馴染めないタン U-NEXT独占配信中

メインとなるのはエースのプーンと、途中合流したセッターのタン。プーンはシンハと同じポジションのタンを認められず、強く当たってしまう。しかし合宿や試合などで多くの時間を共に過ごし、お互いに抱える家族問題を共有しあうことで、彼らは徐々に打ち解けていく。学生同士の支え合いがなんとも美しい。

上達が見えてくる練習風景 U-NEXT独占配信中

スポーツ好きとしてはチームメイトの関係性だけでなく、練習風景にも注目してもらいたい。バレー初心者でもどんな練習方法があるのかを知ることができて、彼らが実際に上達していく様子が目に見えてわかるほど練習三昧。観ていると自分も体を動かしたくなること間違いなしなので、家かジムで観ることをお勧めする。

Part2.自閉症を抱えた青年との家族愛、バドミントン編「Side by Side」

ジム(右)とドン(左) U-NEXT独占配信中

自閉症を抱えたジム(トー・タナポップ)と従兄弟のドン(スカイ・ウォングラウィー)。兄弟のように育ってきた二人は少年時代にドンの母からバドミントンを教わり、ダブルスを組んでトップ選手に成長していく。しかしジムの癇癪が問題でクラブを辞めなければならず、昔通っていたコートで練習することに。そんなある日、ドンはシングルス向きだとアドバイスを受ける。これをキッカケに心優しく、幼い頃から我慢を続けていたドンが胸の内をさらけ出し、ジムも自立できるよう努力を重ねていく。

プレー中でも自閉症の特徴を捉えている U-NEXT独占配信中

同作で驚くのは、なんと言っても自閉症のジムの青年期を演じたトーと、少年時代を担当したピン・ガンタパットの演技。トーはドン役のスカイらと共に何度も支援センターへ赴き、実際自閉症を患う子どもたちと触れ合いながら、自閉症患者を自然に(or完璧に)演じられるように熱心に演技の研究をしたそうだ。そうして普段の会話だけでなく、トップレベルの選手としてキレのあるプレーをしている最中でも、自閉症患者という難しい役どころを見事に演じ切っていたのだ。

家族だけでなくクラブのチームメイトとも交流するドン U-NEXT独占配信中

さらに同作は、次ページで紹介するドラマ『I Told Sunset About You ~僕の愛を君の心で訳して~』も手がけたボス・ナルベートが監督を務めた。映像の美しさや巧妙な色使いで定評のある監督で、同作でもドンが抱え込んでいる葛藤を配色の妙により繊細かつ丁寧に描ききっている。一度でも「きょうだいばっかり」と妬んだことがあるならば、ドンの苦しさに感情移入し、歪ながらも美しい家族愛に涙すること間違いなし。

Part3.うつ病と向き合うスケートボード編「Skate Our Souls」

気まずそうに食事をするブー U-NEXT独占配信中

うつ病に悩まされているブー(ジェームス・ティーラドン)。賢明に治療するもなかなか功を奏さない日々の中、テストの点数を落とし厳格な父を失望させてしまったとブーは深く落ち込んでいた。そんなブーの前に、スケートボードに乗ったサイモンらが現れ、なりゆきで彼に滑り方を教えてもらう。すっかりスケボーの虜になったブーは後日、スケートボードでうつ病を治せるか確認するため病院に向かう。そこで精神科の研修医のベル(パット・チャヤニット)に出会い、「スポーツをすることはいい事だ」とアドバイスを貰ったことをキッカケに、ブーは父には内緒でスケボーの練習を始める。

サイモン(手前)にスケートを教えてもらうことに U-NEXT独占配信中

ブーを演じるジェームスは、森絵都の『カラフル』が原作の映画『ホームステイ ボクと僕の100日間』で自殺してしまったボク役を演じていたように、とにかく心を病んでいる人の演技がピカイチ。ブーがサイモンらスケボー仲間や、密かに恋心を抱いているサイモンの妹のファーン(プリュー・ナルポンカモン)と一緒にいる時と、その他の人物といる時の躁鬱の表現が絶妙だ。

左から片想い中のファーン、研修医のベル、ブー U-NEXT独占配信中

観ている側もブーに気持ちを引きずられてしまうが、だからこそ個人的には同作が一番胸に刺さった。救えなかったことに苦しみ、後悔する人を身近で見てきて、自分自身も後悔の念に駆られ続けているため、正直に言うとブーの行動は見るに耐えないし、あらすじを書くことですら涙が溢れてままならない。それでも「Skate Our Souls」(略して「SOS」)と出会えて良かったと心から思う。うつ病は誰がいつなってもおかしくない病気だからこそ、一人でも多く、同作から患者と接する時の対応を知っておいてもらいたい。あなたの大切な人を守れるように。

Part4.佐賀でも撮影! アーチェリー編「Shoot! I Love You」

練習を始めたてのボー U-NEXT独占配信中

楽しそうに滑るブーやベルらを見ていると、スケボーに挑戦したくなる人も少なくないだろう。同作の主人公ボー(フラン・ナリクン)もまさにそのうちのひとりだ。幼馴染みのシャン(ジェイジェイ・クリッサナプーム)と学校でスケボーの練習をしていた彼女は、アーチェリーをしているアーチウィン(ノン・チャーノン)に出会う。一目惚れしたボーは、彼に近づくためシャンとともにアーチェリーを始める。恋心に揺さぶられながら練習を続けるうちに代表選手になるという夢を見つけ、仲間たちと力をあわせて高みを目指すというラブコメ。

アーチウィンの恋愛事情を探るボー(左)とシャン(右) U-NEXT独占配信中

シリーズの中で最もポップでキュートな同作。思っていることを全て口に出してしまう素直なボーを見ていると、明るい気持ちにさせてもらえる。またアーチェリーは、少しでも精神統一ができていないとコントロールができず、注意散漫になると人に危害を加える可能性まである、集中力が試されるスポーツ。恋模様を描くうえで、このアーチェリーの特性が最大限に活かされているところも他の作品にはない本作ならではのおもしろさだ。

アーチウィン U-NEXT独占配信中

さらに佐賀で物語の大きな転機が訪れることも魅力のひとつ。浴衣姿でお祭りを楽しんだり、温泉に入りながら悩みを相談したり、日本語が聞こえてきたりと、タイの作品ではありながら親近感を得られる。ボー役のフランのインスタグラムでは、「本当にボー役の方?」と思うほど美しい浴衣姿の写真がアップされているのであわせて見てもらいたい。

次のページでは『I Promised You the Moon』や主演俳優についてピックアップ→

●Nadao最後のドラマ『I Promised You the Moon』●

『I Told Sunset About You』

Nadao作品の中でも日本で最も人気のある作品といえば、ドラマ『I Told Sunset About You ~僕の愛を君の心で訳して~』(以降『ITSAY』)と続編でNadao最後のドラマとなった『I Promised You the Moon ~僕の愛を君の心で訳して~』(以降『IPYTM』)ではないだろうか。

じゃれあうオーエウ(右)とテー(左) (C)Nadao Bangkok co., Ltd. All Rights Reserved

些細なことでケンカ別れした幼なじみのオーエウとテー。大学受験に向けて通い始めた語学学校で二人は再会し、再び秘密を共有できる親友となる。互いに気になる人がいたが、ともに受験勉強しながら時間を過ごしていくうちに意識し合い、ときに同性の親友に抱いてしまった感情と葛藤しながら二人は近づいていく。続編では大学生になったオーエウとテーは同じ夢に向かいながら順調に愛を育んでいたが、いつしか気持ちはすれ違い、離れ始める様子が描かれている。

次第に距離が近づいていくふたり (C)Nadao Bangkok co., Ltd. All Rights Reserved

オーエウとテーを演じたのは、Nadao元所属俳優のピーピー・グリットとビルキン・プティポン。2019年に放送されたドラマ『My Ambulance』でもカップル役を演じたことをキッカケに人気を獲得していた。ファンから二人の再演希望に応える形で「BKPPプロジェクト」として『ITSAY』が企画された。この経緯もあって役と俳優がリンクする箇所があり絶妙にリアルさを残していて胸を打たれる。もちろんそのリアルさは俳優陣の努力の賜物で、そのリアルな演技の根底にあるのは、俳優らの仲や役への理解を深めるべく開かれるワークショップ。タイでは撮影前や撮影中に開かれるケースが多く、同作も例外ではない。楽天TVでは同作のワークショップの様子を収めたエピソードも販売されているので是非とも観てもらいたい。

胸の内を告白するふたり、このあとの映像が「エモい」 (C)Nadao Bangkok co., Ltd. All Rights Reserved

また方方で謳われていることでもあるが、とにかく「エモい」。素晴らしいロケーションを全編4Kで撮影しているので、特に街中や海でのシーンはまるで旅番組を観ているかのよう。また数分間セリフがなく、表情や仕草のみで表現されるシーンでは、必然的に映像に釘付けにさせられる。ストーリーはもちろんのこと、映像作品としても秀逸なので、未視聴の「タイ沼」住人はマストでチェックを。

●『サマソニ』出演決定、勢いが止まらないBKPP●

About Sunset To The Moon ~「僕の愛を君の心で訳して」スペシャル・アルバム』

そして同作のもう一つの魅力が、物語にピッタリな挿入歌の数々。歌詞がその時々の心情に寄り添っていて、なおかつ主演の二人が歌っているので、鳥肌がたつほどストーリーにはまっている。それら挿入歌が収録されたCD『About Sunset To The Moon ~「僕の愛を君の心で訳して」スペシャル・アルバム』が、日本限定で発売された。

『Billkin & PP Krit - Premium Live in Tokyo』

二人の躍進は止まらず、8月20日(土)には幕張メッセにて開催される『SUMMER SONIC 2022』への出演も発表された。すでにチケットは完売しているのでファンが観にいくというより、来場者にタイのスターたちの魅力を広める場になるだろう。さらに8月24日(水)には、恵比寿ガーデンホールにて、『サマソニ』番外編として初の来日単独公演『“Billkin & PP Krit - Premium Live in Tokyo』の開催も決定し、チケットは即完売してしまった。

ちなみにふたりはNadao終了後、それぞれ自身の名前を冠した個人事務所を設立。今後のグローバルな活動が楽しみだ。

次のページではトー主演映画やタイ料理屋について紹介→

●トー出演のロードムービーが日本に上陸●

『Project S The Series』で自閉症のバドミントン青年を演じたトーが主演で、『2021サンダンス映画祭』にてワールドシネマドラマティック部門審査員特別賞を受賞した映画が8月5日(金)に日本で公開される。

『プアン/友だちと呼ばせて』 (c)2021 Jet Tone Contents Inc. All Rights Reserved.

白血病で余命宣告を受けた若者ウード(アイス・ナッタラット)が、ニューヨークでバーを経営するボス(トー・タナポップ)に運転手を頼み、地方に住む元カノたちを訪ねるロードムービー。カーステレオのカセットテープから流れる思い出の曲が、親友だった頃の二人の記憶を呼び覚ましていく。かつての恋への心残りに決着をつけ、ボスのオリジナルカクテルで旅を仕上げるはずだったが、ウードがボスにある女性(ヴィオーレット・ウォーティア)に関する秘密を打ち明けることで物語が大きく動き出す。

一足先に試写を鑑賞させてもらった感想を一言で言うと「安定のおもしろさ」だった。というのも同作は、タイ映画史上最大ヒット作で、『Project S』アーチェリー編出演のノンと、スケボー編主演のジェースが出演する『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』(2017)の監督を務めたバズ・プーンピリヤと、『恋する惑星』(1994)などで知られるウォン・カーウァイがタッグを組んで製作された。

『バッド・ジーニアス』で射止められている身としては最新作かつ、監督の半自叙伝ということで期待が高まっていた。実際に余命宣告を受けた監督の友人が、ウードの役作りに大きく関わっているそうで、アイスは1ヶ月半で17kgも減量したという。そのうえ巨匠とも称されるウォン・カーウァイが自らバズ監督にオファーし、製作総指揮を務めた作品だなんて、おもしろくないはずがない。製作のキッカケなどは後日、バズ監督へのインタビューをSPICEにて掲載するのであわせてチェックしてみてほしい。

◇ガパオピザなどオリジナル料理はいかが?◇

映画を観たあとは、エスニックな家具に囲まれたオシャレなタイ料理屋でカクテルを飲みながら感想を語り合いたくなるだろう。そんな気分にピッタリで、タイとアメリカの料理を一気に堪能できるガパオピザを提供するお店を紹介したい。

エクソダス

タイ料理、居酒屋・ダイニングバー(その他)、創作料理

大阪府大阪市西区北堀江1-2-27 2F

営業時間 月~土:17:00~24:00(L.O23:00)、日:12:00~22:00(L.O21:00)

店内の様子

四ツ橋駅を降りて徒歩2分、心斎橋駅から5分と便利な場所にある、2004年にオープンしたタイ料理屋。店内に一歩踏み入れると、エスニックな空間が広がっていて、まるでタイにいるかのような気分が味わえる。半個室になっている座敷や、ゆっくりくつろげるソファー席、カウンターなどの席が用意されていて、今回はソファー席に着いた。

ノンアルコールカクテル

まずはノンアルコールカクテルの「シンデレラ」、「バージンブリーズ」、「サンセットフロート」を頼んだ。見た目がおしゃれな上に、どれも甘すぎずスッキリしていて飲みやすかった。料理はガパオピザと、店長オススメの生春巻きとペーパーチキンなどを注文。カオソーイ(タイのカレーラーメン)もラーメン寄りで美味しいと勧めてもらったが、残念ながらお腹がいっぱいになってしまい食べられず。今度リベンジしようと思うが、もし食べたよという人がいればSNSなどで感想を教えてもらえると嬉しい。

生春巻きはオーダーを受けてから作り始めるそう。せっかくなので4種類あるうち、エビと野菜の生春巻きと、キウイと生ハムチーズの春巻きの2種類を選んだ。皮がモッチモチで美味しく、キウイと生ハムチーズは取材に同行してくれた人達と「450円でこんなにチーズ食べていいの!?」と驚くほどクリームチーズが入っていたので、ぜひ注文を。

そしてお目当てのガパオピザへ。薄めの生地にたっぷりと載ったガパオ、温泉卵の3つが非常にマッチしていて、それでいてぼろぼろとこぼれずに食べやすい。ガパオはごはんに載せるものだとばかり思っていたが、案外ピザの方が合うのかもしれない。筆者はこれからもし、ライスかピザかと言われたら、ピザを間違いなく選ぶと思う。味の濃いものを食べた後の締めには揚げスウィートポテトがオススメ。とろっとしたポテトとココナッツアイスが、刺激に敏感になった舌にはあまりにも優しく、店を出てからも余韻を残してくれた。

今回だけでは書ききれないほど、素晴らしい作品と俳優を残してくれたNadao。これからNadaoのDNAを引き継ぐアーティストは、事務所というある意味の縛りが無くなったからこそ、さらに活躍の幅を広げていくことだろう。まずは嬉しいことにビルキンとPP、トー主演の映画が日本にやってくる。彼らが最高のスタートダッシュを切れるよう、もし少しでも関心を持ってもらえたなら、是非足を運んでみてほしい。

文=川井美波