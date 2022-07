メタリカ、『ストレンジャー・シングス』シーズン4の楽曲使用に「興奮した！」

Netflixで独占配信中の大人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その最新シーズン4で、楽曲が使用された伝説的ヘヴィメタルバンドのメタリカが「興奮した!」と心境を明かしている。米Deadlineなどが報じた。

(※本記事は『ストレンジャー・シングス』シーズン4に関する若干のネタバレ要素を含みますので、ご注意ください。)

社会現象を巻き起こしたメガヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス』は、7月1日(金)にシーズン4の配信をスタート。その最終話で、メタリカの名曲「Master Of Puppets」が印象的なシーンで使用され、話題を呼んでいる。

メタリカが反応!

これを受けてメタリカは公式Instagramを更新。「(クリエイターの)ダファー兄弟によるストレンジャー・シングスへの音楽の組み込み方は、いつも一歩先のレベルをいってる。作品で「Master Of Puppets」が使われたというだけでなく、極めて重要なシーンだったことに、このうえなく興奮した。最終的にどうなったのか見るのをものすごく楽しみにしていたし、見た時には圧倒されたよ」と興奮気味に綴られている。

加えて、「エディの冒険の大きな部分になることができたこと、作品で取り上げられている素晴らしいアーティストたちと一緒になることができて、とてつもなく光栄に思うよ」とコメントした。

ジョセフ・クイン演じるエディが演奏するという演出で使用された1986年発表の「Master Of Puppets」。中には、予告編でジョセフの手が数秒映ったのを見ただけで、何の曲を弾いているのか推測できていた人もいたという。実はこのリフ、メタリカのベーシストであるロバート・トゥルージロの17歳の息子タイも演奏に参加しているのだとか。

楽曲がチャート入り

「Master Of Puppets」はApple Storeで2位を獲得。ちなみに1位は、こちらも『ストレンジャー・シングス』で印象的に使われたケイト・ブッシュの「Running Up That Hill」。サウンドトラックはアルバムチャートで1位を獲得しており、他の音楽配信サービスでも、ランクインを果たしている。

Netflixオリジナルシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』はシーズン1〜4までが配信中。(海外ドラマNAVI)