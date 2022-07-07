¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦´ßËÜ¤æ¤á¤Î¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥æ¥á¥Î¥¢¥È¡ÙÈ¯Çä¡¡»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ª¿¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î´ßËÜ¤æ¤á¤Î¤¬¡¢7Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¥æ¥á¥Î¥¢¥È¡Ù¡Ê¥ª¥Ç¥Ã¥»¡¼½ÐÈÇ¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ÇÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ë´ßËÜ¤æ¤á¤Î
¡¡ËÜ¿Í¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿åÃå¤ä¥¦¥¨¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢¤«¤é¥É¥ì¥¹¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ßËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢Æü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»£±ÆÅöÆü¤ÎÄ«¤â3»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤«¤éÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥æ¥á¥Î¥¢¥È¡Ù¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡7·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶ ½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Æ¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£