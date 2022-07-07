¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×½é²ó¤Ç¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ªÁÞÆþ²Î2¶Ê¸ø³«
¡¡ËÜÆü¡Ê7Æü¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢Ëè½µÌÚÍËÌë9»þ¡Á¡Ë½é²ó¤Ç¡¢¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿GAHO¤Î¡ÖSTART¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖStart Over¡×¤Ê¤É2¶Ê¤ÎÁÞÆþ²Î¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£Ê»¤»¤ÆÁÞÆþ²Î¤¬Á´4¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¼ç±é¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¡Ê2020¡¦Netflix¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡£Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦µÜÉô¿·¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬Éü½²¤òÀÀ¤Ã¤Æ¡¢¶â¤È¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹µðÂç´ë¶È¤ËÃç´Ö¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÄÉ¤¦¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï[Alexandros]¤Î¡ÖBaby's Alright¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÞÆþ²Î¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡¢¶ÊÌ¾¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÞÆþ²Î¤Î¤¦¤Á1¶Ê¤Ï¡¢THE BEAT GARDEN¡Ê¥Ó¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë ¤¬GAHO¤Î¡ÖSTART¡×¤òÆüËÜ¸ì¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖStart Over¡×¡£¿·¤¬Âç³Ø¼õ¸³¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤°ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆïÌÚÍ¥¹á¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤òÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£²Î»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ THE BEAT GARDEN ¤ÎU¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆGAHO¡ÖSTART¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¯°ÊÁ°¤«¤é¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò²Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤È»ÈÌ¿´¶¤ÈÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡Öíµ¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤â¡¢¼êÃµ¤ê¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢å«¤äÎø¡¢ÎÞ¤Ë¤â»÷¹ç¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ï¡¢¾¾¼¼À¯ºÈ¤Î¡Ö¤æ¤±¡£¡×¡£ºÇ°¦¤ÎÉã¡¦µÜÉô¿®Æó¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¿·¤¬¡¢Áò¼°¤ÇÉã¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£¡È¤æ¤±¡£¤æ¤±¡£½ª¤ï¤ê¤Ê¤¯Â³¤¯Æ»¡¡¤æ¤±¡£¤æ¤±¡£¤æ¤±¡£Éé¤±¤Æ¤â¶Ê¤²¤Ê¤¤¤Ç¡¡¥¬¥é¤Ë¤â¤Ê¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¤Ê¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¡É¡£¾¾¼¼¤¬¡ÖÉã¡¦¿®Æó¤«¤é¿·¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¡£¡Ø¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¡Ù¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Æó¤ÎÌÜÀþ¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Ï¡¢Éã¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤ËÂ£¤ë±þ±ç²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¬¡ÖÉã¤µ¤ó¤Ï²¶¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤À¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À²¿°ì¤Ä¡¢¤½¤Î²¸¤òÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÒì¤¯»Ñ¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¾¾¼¼¤Ï¡Ö¿·¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÞÆþ²Î¤ÏÁ´4¶Ê¤Ç¡¢»Ä¤ê2¶Ê¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£THE BEAT GARDEN¡¢¾¾¼¼À¯ºÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
THE BEAT GARDEN
¡¡¸¶ºî¡¦¸¶¶Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¯°ÊÁ°¤«¤é¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò²Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤È»ÈÌ¿´¶¤ÈÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£íµ¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤â¡¢¼êÃµ¤ê¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢å«¤äÎø¡¢ÎÞ¤Ë¤â»÷¹ç¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤È¶¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Ä°¤³¤¨¤ë»ö¤âÑ³¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¶Á¤¯»ö¤â¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾¼¼À¯ºÈ
¡¡º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Éã¡¦¿®Æó¤«¤é¿·¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¡£¡Ö¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¡×¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Æó¤ÎÌÜÀþ¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£