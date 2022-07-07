À¾Àî»Ë»Ò¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡¡Éã¿Æ¤Î¡È¿è¤Ê¥Ü¥±¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ÞÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç°å»Õ¤ÎÀ¾Àî»Ë»Ò¤¬7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤«¤é¤Î¡È¿è¤Ê¥Ü¥±¡É¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Àî»Ë»Ò¤ÎÉã¤¬Êì¤ËÂ£¤Ã¤¿¡È¿è¡É¤Ê»ØÎØ
¡¡À¾Àî¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¤ËÂÐ¤·¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î»Ü½Ñ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¡£2021Ç¯8·î¤Ë¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¡¢±¦Ç¾Æâ½Ð·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿À¾Àî¡£¼ê½Ñ¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤ØÅ¾±¡¤·¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¡¢12·î¤ËÂà±¡¡£5·î¤Ë¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À¾Àî¤ÎÉã¤¬Êì¤ËÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤â¡£Éã¤ËÂÐ¤·À¾Àî¤Ï»öÁ°¤Ë¡ÖÀäÂÐ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Éã¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»ØÎØ¤Ë¡¢åºÎï¤ÊÊñÁõ¤¬¤µ¤ì¤¿¡¢Â£¤êÊª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÂÐ¤·À¾Àî¤Ï¡Ö¡Øº§Ìó»ØÎØ¤Î¤È¤¤Ï¸¦½¤°å¤ÇÉÏË³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¡Ä¡Ù¿è¤Ê¥Ü¥±¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤ëÉã¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ÞÁÇÅ¨¡¡¤ªÊì¤µ¤Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ê»ØÎØ¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÀ¾Àî»Ë»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷dr.ayako_nishikawa¡Ë