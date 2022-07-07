°ñ¾ë¸©ÃÎ»ö¤â¡Ö¹ñ¤ÎÀÕÇ¤Å¾²Ç¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¹ñvs.ÃÏÊý¡×¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¿½ÀÁ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¶â»ÒÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¡Ë
¡¡7·î6Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÉáµÚÂ¥¿Êºö¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¡×¤Î¿½ÀÁ¤¬¡¢6·î30Æü¤«¤é¤Î5Æü´Ö¤Ç338Ëü·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ä¸øÅªµëÉÕ¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¸ýºÂ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç2Ëü±ß¤Ö¤ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ï¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¡Ö¹ñvs.ÃÏÊý¡×¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½»Ì±¤Î¼èÆÀÎ¨¤¬Ê¿¶Ñ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤630¤Û¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¡Ø½ÅÅÀÅª¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾ÝÃÄÂÎ¡Ù¤Ë»ØÄê¤·¡¢Ì¾»Ø¤·¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐºö¶¯²½¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¼èÆÀÎ¨¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÇÛÊ¬³Û¤Ë³Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÊý¿Ë¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÃÏÊýÊ¬¸¢¤ËÈ¿¤¹¤ë°µÎÏ¡Ù¤È¡¢È¿È¯¤äº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡7·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÂç°æÀîÏÂÉ§ÃÎ»ö¤¬¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸òÉÕ¤¬¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò¼«¼£ÂÎ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î´ðÁÃÅª¤Êºâ¸»¤È¤·¤Æ¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáµÚÂ¥¿Ê¤ÎºàÎÁ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ÎÀÕÇ¤Å¾²Ç¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Ç¡¢1Ãû8000²¯±ß¤â¤ÎÍ½»»¤ò·×¾å¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Î¸º³Û¤ò¶¼¤·¤Ë»È¤¦¼êË¡¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î¸òÉÕÀÇ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹ñ¤Î»×¤¤¾å¤¬¤ê¡Õ
¡Ô¹ñ¤Î¶ò¤Ë¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤»Üºö¤Î¿¬¤Ì¤°¤¤¤ò¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤ÈÃÏÊý¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡ÔÉáµÚ¤â²¿¤â¡¢É¬Í×À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤ËÁ´¹ñÌ±¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Õ
¡Ô¸òÉÕÀÇ¤ò¥¿¥Æ¤Ë¼è¤Ã¤¿¤³¤Î½ê¶È¤Ï¶¼Ç÷¤À¤È»×¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¼èÆÀ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Õ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï6·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ò¾ÍèÅª¤Ë¸¶Â§ÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¤È¥à¥Á¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¼êË¡¤¬¡¢Í¾·×¤ÊÈ¿È¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£