±Ç²è¡ØSLAM DUNK¡Ù²ÖÆ»¤é¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼ÌöÆ°¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¡ªËÜÊÔ°ìÉô¤¬½é¸ø³«
¡¡7Æü¡¢1990Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡ÖSLAM DUNK¡×¡Ê¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ê12·î3Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦°æ¾åÍºÉ§¸¶ºî¤Î¡ÖSLAM DUNK¡×¤Ï¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¡¢¾ÅËÌ¹â¹»¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþÉô¤·¤¿ÇËÅ·¹Ó¤Ê½é¿´¼Ô¡¦ºùÌÚ²ÖÆ»¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦Î®ÀîÉö¤È¤Î¾×ÆÍ¤ä¶¯¹ë¤¿¤Á¤È¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËºÍÇ½¤ò²Ö³«¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÄÉ¤Ã¤¿¾¯Ç¯Ì¡²è¡£¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë»ï¾å¤Ç1990Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£°ìÂç¥Ð¥¹¥±¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯1·î¤Ë¡¢°æ¾å¤¬¼«¿È¤ÎTwitter¤Ç±Ç²è²½¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º£·î2Æü¤«¤é¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨¤ò³«»Ï¡£±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ç¤â1Æü¤´¤È¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó20ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºùÌÚ²ÖÆ»¡¢Î®ÀîÉö¡¢ÀÖÌÚ¹ä·û¡¢»°°æ¼÷¡¢µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤é¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜÊÔ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡£Ã»¤¤½Ö´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î³ê¤é¤«¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊó¤Ï¡¢7·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ½ç¼¡¾å±ÇÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë