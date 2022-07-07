¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢¼·Í¼¤Î´ê¤¤¤Ï¡ÖÀ¼ÂÓ¤¬¡ÊCV¡§²¼Ìî¹É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈCV¡É
ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¤ª¤Ð¤±¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê7·î22Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¼·Í¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¼·Í¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ê¤¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ÀÌÚ¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éÀ¼ÂÓ¤¬¡ÊCV¡§²¼Ìî¹É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃ»ºý¤Ë½ñ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¶Á¤¯¤È¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ²¼Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ì¸À¤ÇÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Âç¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤³½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÀ¼ÂÓ¤¬²¼Ìî¹É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈCV¡§²¼Ìî¹É¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¶¦±é¿Ø¤â¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍá°áÈþ¿Í¡ª¡È¤ª¤Ð¤±¥Ý¡¼¥º¡É¤ÇÈù¾Ð¤à¿·³À·ë°á
¡¡Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ¼¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤±¤º¤«¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡È¤É¤ó¤Ê´ê¤¤»ö¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤ÎËÜ¡á¤ª¤Ð¤±¤º¤«¤ó¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢¿ô¡¹¤Î»îÎý¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¡½¡½¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¼ê¤Ë´À°®¤ëËÁ¸±¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡£¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾ëÉ°Íù¡¢¼ÆºêÉö²í¡¢¥µ¥Ë¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥ó¥É¥ó¡¢µÈÂ¼Ê¸¹á¡¢¿·³À·ë°á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£