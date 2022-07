イギリスのボリス・ジョンソン首相が7日、与党・保守党の党首を辞任すると表明した。次の党首が就任する秋までは首相にとどまる方針。党首選は今夏に行われる見通し。

ジョンソン首相は7日午後12時半過ぎ、官邸前で演説し、「議会の保守党が、新しい党首が必要だと考えている、その意思が明らかになったため、新党首を選ぶプロセスは直ちに開始する必要がある」と述べた。新党首と新首相が決まるまでは「自分が仕える」とし、「2019年の総選挙で保守党に投票してくれた皆さんに、感謝したい」と語った。

その上で首相は、「自分がこの2日間、有権者の信任に自ら応えるためこれほど激しく戦ったのは、自分が職に残りたかったからだけではなく」、総選挙で保守党を支持し、自分の政府に「巨大な信任」を授けてくれた大勢の有権者への「責務を果たすのが、自分の仕事で使命で義務だと思っていた」からだと述べた。

「これほど成果を上げ、これほど大きい信任を得ている時に、政権を交代するなど、エキセントリックなことだ」、「経済状況がこれほど内外で厳しく、何カ月にもわたり徹底的にたたかれてきたにもかかわらず、世論調査の(与党)支持率はほんの数ポイントしか落ちていない」と同僚たちを説得しようとしたが、「説得できなかったのは残念だし、たくさんのアイディアや事業を完遂できないのはつらい」とも述べた。

ジョンソン氏は、自分は続投すべきだという主張が保守党内で受け入れられなかったのは、横並びを重視する英政界の「群居本能」のせいだとも述べた。

「目にしたのはウェストミンスター(英政界)の強力な群居本能で、群れが動く時には政界も動く」と、ジョンソン氏は述べた。

その上でジョンソン氏は、辞任することへの後悔の念を示しながらも、政治において「かけがえのない人間などいない」として、「私たちの素晴らしくダーウィン的な制度が別の指導者を生み出す」と述べた。

さらに、「ブレグジットを実現」し、「パンデミックを乗り越え、欧州最速のワクチン開発と接種事業を実現」し、「ウクライナにおけるプーチンの侵略に対して、西側の先頭に立って立ち向かった」ことを、自分の政権の功績として強調した。

官邸関係者によると、ジョンソン氏は7日朝に、保守党「1922年委員会」のグレアム・ブレイディー委員長に、自らの決断を伝えたという。同委員会は保守党の党首選を取り仕切る。

この官邸関係者は、「首相はグレアム・ブレイディーと話をし、10月の大会で新党首が就任するのに間に合うよう辞任することに同意した」と話した。

「パーティーゲート」問題や、痴漢疑惑が持ち上がっていた議員を党要職に任命した問題などで、与党内でもジョンソン氏への不信感が増加。閣僚や政権幹部の辞任が相次ぎ、党首辞任に追い込まれた格好となった。

ジョンソン氏はこの日の演説で、自らの辞任について、「ほっとする人もたくさんいるだろう。だが、がっかりする人も相当いる」と述べた。そして、「世界最高の仕事を辞めるのは非常に残念だ」と心情を語った。

保守党は10月に党大会を予定している。それまでに党首選を実施し、党大会で新たな党首が就任する見通し。

複数の閣僚や閣外相が辞任し空席だらけになった内閣について、ジョンソン氏は7日、辞任意向を伝達後、全閣僚の後任人事を決定したという。

政権幹部の辞任止まらず

ジョンソン政権をめぐっては、リシ・スーナク財務相とサジド・ジャヴィド保健相が5日、首相を信頼できなくなったとして辞職した。痴漢行為をしたと報じられた議員を、ジョンソン氏が与党・保守党の要職に任命していたことを問題視していた。

翌6日、閣僚らの抗議の辞任は拡大。ウェールズ担当相のサイモン・ハート氏が閣僚として3人目の辞任を発表した。辞任した政府関係者は40人を超え、24時間の間に辞めた人数としては過去最高となった。

7日朝にかけても、辞任を表明する政権幹部が相次いだ。

議員らからは、ジョンソン氏の首相退陣を求める声が高まっていた。ジョンソン氏は7日朝まで、これに抵抗したが、政府がもはや機能できないことが明らかになっていた。

「党の信頼が失われた」

ジョンソン氏は3年ほど前の総選挙で、歴史的な地滑り的勝利を収めた。しかしここ数カ月は、新型コロナウイルスのロックダウン中に首相官邸などで数々の「飲み会」が開かれた「パーティーゲート」問題などで、論争の的になっていた。

BBCのクリス・メイソン政治編集長によると、1922年委員会のブレイディー委員長がジョンソン氏に会い、党の信頼が失われたと伝えたという。

メイソン編集長は、最大野党・労働党から、ジョンソン氏は首相も即時辞任し、次の保守党党首が決まるまで暫定首相を置くべきだとの声が出ていると伝えた。

労働党のキア・スターマー党首は、ジョンソン氏の党首辞任は「国にとってよいニュース」だが、「もっと前に起こるべきだった」と述べた。

そして、「ものすごい規模のうそ、スキャンダル、詐欺」があったとジョンソン氏を非難し、「加担してきた人も深く恥じ入るべきだ」と話した。

(英語記事 Johnson to stand down after wave of resignations/Live Reporting)