ÀäÌÇº«ÃîÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡£¶£°Ç¯¤Ö¤êÈüÇÊ¸Ð¤ÇÈ¯¸«
¹ñÆâ¤ÇÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿åÀ¸º«Ãî¡Ö¥¥¤¥í¥Í¥¯¥¤¥Ï¥à¥·¡×¤òµþÅÔÂç¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢ÆüËÜº«Ãî³Ø²ñ¤Î±ÑÊ¸»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²ÆüÉÕ¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸Â©³ÎÇ§¤Ï£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ±Âç¤ÎÁ¾ÅÄÄç¼¢(¤Æ¤¤¤¸)¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÀäÌÇ¼ï¤â¿ÍÃÎ¤ì¤ºÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¥¤¥í¥Í¥¯¥¤¥Ï¥à¥·¤ÏÂÎÄ¹£´¥ß¥ê¤Û¤É¤Î¹ÃÃî¤Ç¡¢ÄÀ¿å¿¢Êª¤Î¥¯¥í¥â¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥Í¥¯¥¤¥Ï¥à¥·¤ÎÃç´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬À®Ãî¤Ë¤Ê¤ë¤È¿å¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÀ¸¤ò¿åÃæ¤Ç²á¤´¤·¡¢¿å¼Á¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤«À¸Â©¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÌÀ¼££±£¸¡Ê£±£¸£¸£µ¡ËÇ¯¤Ë¿·¼ï¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÀéÍÕ¸©¤äÊ¼¸Ë¸©¤Ê¤É¤Ç¤âºÎ½¸¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î¾Ü¤·¤¤Ê¬ÉÛ¤äÀ¸ÂÖ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¼ÏÂ£³£·Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È£²£°£²£°¡×¤Ç¤ÏÀäÌÇ¼ï¡Êº«ÃîÎà¤Ç¤Ï£´¼ï¤Î¤ß¡Ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢µþÅÔÂç¤Ç¿¢Êª¤Èº«Ãî¤Î¶¦À¸´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¿¿(¤Þ¤³¤È)¶µ¼ø¤¬ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ËÈüÇÊ¸Ð¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥¯¥í¥â¤«¤éÈ¯¸«¡£µìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¥Í¥¯¥¤¥Ï¥à¥·¤ÎÃç´Ö¤Ë¾Ü¤·¤¤Á¾ÅÄ»á¤Ë°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ê¤É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
²áµî¤ËÀ¸Â©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®¤µ¤ÊÃÓ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Á¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿å¼Á¤¬ÊÝÁ´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£