¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼2¡Ù¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ11Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å²ò¶Ø
¡¡8·î4ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëAmazon OriginalÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤è¤ê¡¢MC¤ÎÂçÀôÍÎ¤È¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Î¿äÍýÀï¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê¥Þ¥¹¥¯¥É¥·¥ó¥¬¡¼11Ì¾¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ï¢Â³¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ 2¡ÙÍ½¹ð
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÇÀµÂÎ¤ò±£¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¤¬¼ÂÎÏ¾¡Éé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¿äÍý¤¹¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤òÇÛ¿®³«»Ï¡¢Amazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤±é½Ð¤äÆñ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È±ÇÁü¤Ç¡¢¿äÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ÏMIYAVI¡¢Perfume¡¢»ùÅè°ìºÈ¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É7¡Á9¤ÏMCÃ´Åö¡Ë¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤ËÂìÂô¥«¥ì¥ó(¥¨¥Ô¥½¡¼¥É8¡¢9)¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡¢6¡¢9¡Ë¡¢¿¹ºêÇîÇ·¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É7¡Á9¡Ë¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡Á5¡Ë¡¢¿åÌîÈþµª¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡Ë¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡¢6¡Á8¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¡ÊAdo¡Ë¤ä¡¢¡ÖÁ°Á°Á°À¤¡×¡ÊRADWIMPS¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤äGLAY¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥¯¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Î¾Î¹æ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢²Î¤Î¼ÂÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Þ¥¹¥¯¥É¥·¥ó¥¬¡¼11Ì¾¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Amazon OriginalÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢Amazon Prime Video¤Ë¤Æ8·î4Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡
¡¡¥Þ¥¹¥¯¥É¥·¥ó¥¬¡¼11Ì¾¤ÎÁ´ËÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã11Ì¾¤Î¥Þ¥¹¥¯¥É¥·¥ó¥¬¡¼¡ä
¢£¥Ê¥¤¥È¡Ä²«¿§¤¤¥É¥é¥´¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Á´¿È¤ò¹Ý¤Î¤è¤í¤¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸É¹â¤Îµ³»Î¡£µ¤¹â¤¤»Ö¤È¡¢¹â²»¤òÀ¸¤«¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÁÀ¤¦¡£
¢£¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ä¡Ø¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÇò¤¦¤µ¤®¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ»Ñ¡£²¦»ÒÍÍ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÉþÁõ¤È¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë´Å¤¤À¼¿§¤ËÃíÌÜ¡£
¢£¥¯¥ì¡¼¥×¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¤ª²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£Á´¿È¤ò¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÇºÌ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤²ÎÀ¼¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¤·¤°¤µ¤ÇÆüËÜÃæ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ä¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Í¥ª¥ó¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡£°¤ò¤¯¤¸¤ÀµµÁ¤ò´Ó¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½÷À¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢MC¡¦ÂçÀô¤ä¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¢£¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡ÄÏÇÀ±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸÷¤êµ±¤¯¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§¡£11Ì¾¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤°¦¤ÈÈþ¤Î½÷¿À¡£
¢£¥Ù¥ó¥±¥¤¡ÄÊ¿°Â»þÂå¤Î¹ë·æ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¤Î¤è¤¦¤ËÌµÁÐ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤è¤ê¤â²ÚÎï¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤¹¤ë¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Ä¥¯¥ë¥¯¥ëÊÑ¤ï¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Âç¤¤ÊÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥â¡£1ÅÙ¤Ç¤â¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥¯¥â¤ÎÁã¤ËÍí¤á¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¥À¥¤¥Ð¡¼¡Ä³¤¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÎ¹¿Í¡£Àø¿å»Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤µ¤»¤ëÈþÀ¼¤òÈäÏª¡£
¢£¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡ÄÂç¤¤ÊË¹»Ò¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò¤«¤â¤·½Ð¤¹±«¤ÎÍÅÀº¡£À¼¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëËâË¡¤Î²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¢£¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ä¼·Í¼ÅÁÀâ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¶¿·À±¡£¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬´°À®¤¹¤ëÀ±¤Î²¦»ÒÍÍ¤È¤ªÉ±ÍÍ¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¢£¥¿¥³¥×¥ê¡Ä7¤Ä¤Î³¤¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢³¤¤Îµ®¸ø»Ò¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤é¤·¤¤Âç¤¤Ê²¦´§¤È¡¢¹âµ®¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤«¤éÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£