¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ÔÆ°À©¸Â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿··¿¥³¥í¥ÊºÆ³ÈÂç¤ÇÌÚ¸¶´±Ë¼ÉûÄ¹´±
ÌÚ¸¶´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÌ±¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°À©¸Â¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°À©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶ÉûÄ¹´±¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿ÉÂ¾²»ÈÍÑÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÁí¤¸¤ÆÄã¿å½à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¾å¾º·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¾å¾º·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊ¿»þ¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ·ò°åÎÅÂÎÀ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢½Å¾É²½ËÉ»ß¤òÇ°Æ¬¤Ë°ú¤Â³¤ÊÝ·ò°åÎÅÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¡¢¶¯²½¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ê¤É¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´¶À÷¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÌ±¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°À©¸Â¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°À©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´¶À÷¾õ¶·¤ä°åÎÅ¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÔÆ»ÉÜ¸©¤äÀìÌç²È¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£