²Æ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¥ë¡¼¥ë´ËÏÂ¤Ø¡¡¥³¥í¥ÊºÆ³ÈÂç¤Ç¸åÌá¤ê¤Î·üÇ°¤â
¤³¤Î²Æ¡¢³«ºÅÍ½Äê¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤¬Å°Äì¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
£··î£²£¹¡Á£³£±Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÃ¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£µÆü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ¼þÃÎ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¯¡ÊÉÔ¿¥ÉÛ¤ò¿ä¾©¡ËÃåÍÑ¤Ï´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢²°³°¤Ç¤ÏÌÜ°Â¤È¤·¤Æ£²¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£¤¿¤À¤·¡¢º®»¨»þ¤ä»²²Ã¼Ô¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ºÝ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¹µ¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÃåÍÑ¤òÈó¿ä¾©¤È¤·¡¢2ºÐ°Ê¾å¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¡¢ÃåÃ¦¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡ËÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¸¯¤¦ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤âÉ¬Í×¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»²²Ã¼Ô³Æ¼«¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤Ï·¸°÷¤ËÀ¼¤¬¤±¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¡¢´¶À÷¾õ¶·¤ò·üÇ°¤·¤¿°ñ¾ë¸©°å»Õ²ñ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢³«ºÅ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£°ñ¾ë¸©¤Î¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢£¸·î£¶Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯¡ÊÉÔ¿¥ÉÛ¤ò¿ä¾©¡ËÃåÍÑ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢£²¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿ÈÂÎÅªµ÷Î¥¤¬¤È¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÈÂÎÅªµ÷Î¥¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ñÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·Á¤À¡£
£¸·î£²£°¡Á£²£±Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÈÂçºå»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çºÅ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥ë¡¼¥ë´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ÖÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼çºÅ¼Ô¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤â¡¢´¶À÷¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³«ºÅ¤¬¶á¤Å¤¤¤¿ÃÊ³¬¤ÇºÇ½ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¡£Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤ÀÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ØÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë²Æ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤È´¶À÷ËÉ»ß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¼çºÅ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¡ÊÂçß·¾»¹°¡Ë