ÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢Éð°æºé¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¤é¤È¹ë²Ú¡È¥Þ¥Þ²ñ¡É¡¡¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ²ñ¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡¢Éð°æºé¤é¤È¡È¥Þ¥Þ²ñ¡É¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ²ñ¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×ÎëÌÚ¤¨¤ß¡õÉð°æºé¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¤Î¥Þ¥Þ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ²ñ¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¡¢¶ÍÃ«¡¢Éð°æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÈÄ¶¶¤è¤·¤¨¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÎëÌÚ¤ÈÉð°æ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¶ÍÃ«¤ÈÈÄ¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¡¢¶ÍÃ«¡¢Éð°æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¹ë²Ú¤Ê¡È¥Þ¥Þ²ñ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ²ñ¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¥Þ¥Þ²ñ¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖºÇ¶¯¾®´é¤Î¥Þ¥ÞÍ§²ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚ¤¨¤ß¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@emisuzuki_official¡Ë