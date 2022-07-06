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Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one¡Ä pic.twitter.com/T7m7PciL5C— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022
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