素朴で真面目でありながらも、ユーモアあふれる人柄の良さから、世界的な人気を誇るキアヌ・リーブス。目撃情報が出る度に、ファンや出くわした人に快く対応する姿が話題になってきたキアヌだけれど、新たに空港で出会った少年と粋なやりとりがあったことが明らかに。

F1イギリスグランプリを現地で観戦していた、キアヌ・リーブス(57歳)。雨の中でも構わず、濡れながらサーキットのすぐそばで観戦を楽しみ、さらにレース会場で行われたインタビューでも大興奮している様子が捉えられ「本物のファンだ」と、話題になったばかりの彼。

その後、ロンドンからニューヨークへ飛行機で移動したキアヌは、ニューヨーク到着時の手荷物受取所で出くわした少年から質問攻めにあっていたそう。その一部始終を、テレビプロデューサーのアンドリュー・キンメル氏が目撃しており、Twitterで二人のやりとりについて明かしている。

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C