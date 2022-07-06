¹À¥¤¹¤º¡¢¥í¡¼¥é¡¢Koki,¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡È¥ë¥¤Ž¥¥ô¥£¥È¥ó¡É¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó½¸·ë
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥é¡¢Koki,¤é¤¬5Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î½ä²óÅ¸¡ÖSEE LV¡×¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¤¹¤º¡¢»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡¢¥í¡¼¥é¤Û¤«¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡ÖSEE LV¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î½ä²óÅ¸¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸Ž¥¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÎò»ËÅª¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤Î¿ô¡¹¤ÈºÇ¿·¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¡£7·î8Æü¤«¤é8·î21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òµÇ°¤·¤¿¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¹À¥¡¢»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡¢¥í¡¼¥é¡¢Koki,¡¢µÜÏÆºéÎÉ¤éÌó50Ì¾¤Ë¤ª¤è¤Ö¥²¥¹¥È¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖSEE LV¡×Å¸¤Î³«ºÅ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡¢¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ëº¹¤·¿§¤È¤Ê¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬±Ç¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£°ìÊý¤Ç»ÔÀî¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥í¡¼¥é¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌÌ¡¹¤â»×¤¤»×¤¤¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹À¥¤Ï¤¸¤á¡¢Koki,¡¢µÜÏÆ¡¢¥¢¥ê¥·¥¢Ž¥¥ô¥£¥¥ã¥ó¥Ç¥ë¡¢¥¨¥ÞŽ¥¥¹¥È¡¼¥ó¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡¢YUTA¡ÊNCT127¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÊÑÁ«¤È¶¦¤Ë¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÆÈÁÏÅª¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÊâ¤ß¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡¡¡ÖSEE LV¡×Å¸¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Æ8Æü¤«¤é8·î21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£